Rua Alberto Cintra, em BH, tem aglomeração e bar interditado neste sábado

Na segunda noite de reabertura dos bares com autorização para venda de bebida alcoólica, a Rua Alberto Cintra, no Bairro Cidade Nova (Nordeste), teve registro de aglomeração e bar interditado por não cumprir as regras sanitárias determinadas pela Prefeitura de Belo Horizonte neste sábado (5).





Em ação de fiscalização da prefeitura, a Growleria Chopp no Litro, que funciona na via boêmia, foi interditada.





"Desde ontem estamos fazendo as orientações. Hoje, viemos fazer a segunda vistoria. A maioria dos estabelecimentos está cumprindo. Mas, infelizmente, temos um caso que não se adequou e hoje está sendo interditado porque estava descumprindo todas as regras. Não cumpriu disponibilização de álcool nas mesas, fazia venda no balcão, a área reservada para clientes estava sem delimitação física das mesas. Nem dispenser de álcool nos banheiros tinha", afirmou Ayrton Alves Junior, gerente de fiscalização da PBH.

Movimento na Rua Alberto Cintra, tradicional ponto boêmio da Região Nordeste de BH, neste sábado (5). Teve bar interditado por descumprimento das regras da prefeitura. As informações em https://t.co/Yg8wN8dNjT



Ainda segundo Ayrton, o bar só pode voltar a funcionar depois que firmar um termo de compromisso com a fiscalização. "Ele terá que ir à regional (administrativa) assinar um termo se comprometendo a cumprir as medidas. E quando reabrir, vamos fiscalizar novamente", disse.





No local, não havia nenhum responsável pelo estabelecimento. A reportagem do Estado de Minas conversou com funcionário que estava no momento da interdição. Ele informou que os responsáveis não iriam se manifestar a respeito.





Caso o bar reabra com irregularidades, o dono pode ser multado em cerca de R$ 15 mil e o alvará de funcionamento pode ser cassado.





Enquanto a equipe de fiscalização fazia a autuação, alguns clientes fizeram comentários contra a ação.





Quem estiver fora de mesas na parte interna e externa de bares e restaurantes não pode ser atendido, conforme as regras da PBH.







Protocolos



A instalação de mesas e cadeiras em espaços públicos, como calçadas, parklets e espaços operacionais, já estava autorizada.



Para funcionar em meio ao combate à COVID-19, bares e restaurantes precisam garantir um distanciamento mínimo de dois metros entre as mesas e de um metro entre ocupantes na mesma mesa – limitada a quatro pessoas.





Confira: PBH fiscaliza fechamento de bares, mas clientes não vão para casa; veja vídeo Além disso, estão “vedadas atividades de entretenimento que possam causar aglomerações, comoao vivo, projeção de imagens, apresentações teatrais e exibição de eventos esportivos”.