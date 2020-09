População contaminada com a COVID-19 em BH pode ser maior que o estimado

(foto: Pixabay)

O número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus em Belo Horizonte pode estar subnotificado. É o que mostra um grupo de pesquisadores que analisa amostras de esgoto na cidade e em Contagem, na Região Metropolitana. O resultado do estudo põe em xeque o registro sobre a queda nos casos de COVID-19 anunciada em BH nas últimas semanas. O novo panorama pode estar mais próximo da realidade.



Após a estimativa de 110 mil pessoas infectadas, depois de ter chegado a 850 mil entre 20 e 24 de julho, o atual boletim de acompanhamento, realizado no âmbito do projeto-piloto Monitoramento COVID Esgotos, divulgado nesta sexta-feira, indica um aumento para mais de 250 mil casos estimados.





Circulação do vírus

Trata-se de um dado expressivo, avaliam os pesquisadores. O patamar representa mais que o dobro se comparado ao montante da população contaminada em BH na semana que antecedeu o estudo. Em Contagem, o aumento estimado sobre as pessoas com a infecção vem crescendo há duas semanas. Segundo os estudiosos, a estimativa deve ser balizada conforme as notificações acumuladas das últimas quatro semanas, período de excreção do vírus pelas fezes.O levantamento verifica que a, o que vem sendo observado no decorrer das últimas 12 semanas consecutivas de monitoramento na bacia do, e nas últimas 14 semanas na bacia doO projetoé uma iniciativa conjunta da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) e do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Estações Sustentáveis de Tratamento de Esgoto (INCT ETEs Sustentáveis/UFMG), em parceria com a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA), o Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM) e a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG).

O trabalho é previsto para durar incialmente 10 meses. O intuito é detectar tendências e alterações na ocorrência do vírus nas diferentes regiões analisadas para compreender a prevalência e a dinâmica de sua circulação.

Os especialistas lembram que ainda não existe comprovação sobre a disseminação do Sars-CoV-2 por meios das fezes. A ideia parte mais do mapeamento dos esgotos para aferição de em quais áreas há maior incidência da doença, antevendo a possibilidade de novos surtos. Com as informações, é possível saber como está a ocorrência do coronavírus por região.



Daqui para frente, os resultados preliminares da pesquisa serão divulgados na forma de mapas dinâmicos, permitindo o acompanhamento da evolução espacial e temporal da ocorrência do vírus.





Vídeo explica porque você deve aprender a tossir







VIDEO1]

