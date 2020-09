Governo de Minas anuncia plano de distribuição de vacina contra COVID-19

(foto: Pixnio) imunização contra a COVID-19. Segundo o chefe da pasta, Carlos Eduardo Amaral, a ideia é que o protocolo oriente os municípios no processo de vacinação da população mineira, tão logo o imunizante esteja disponível no mercado. A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) anunciou, nesta terça-feira (1°), a preparação de um plano de contingenciamento paracontra a. Segundo o chefe da pasta, Carlos Eduardo Amaral, a ideia é que o protocolo oriente os municípios no processo deda população mineira, tão logo o imunizante esteja disponível no mercado.













De acordo com a SES-MG, as ações previstas no planejamento foram pensadas antevendo uma possível corrida mundial para a aquisição de equipamentos e materiais necessários ao armazenamento das doses e aplicação do imunobiológico, quando a vacina for aprovada, movimento que deve causar aumento nos preços dos itens e a falta deles no mercado.





“O objetivo do plano é organizar nossas ações e estratégias para a imunização, abordando as fases de pré-campanha, campanha e pós campanha. O foco, primeiramente, é a fase de pré-campanha, na qual vamos preparar a rede de saúde de Minas para aquela que pode ser considerada a maior vacinação do planeta”, ressaltou Amaral.





O dirigente estima que, em seis meses, toda a rede de saúde mineira esteja estruturada para atender a população.

Insumos e centros

Segundo informações da SES-MG, o plano estadual prevê a compra de seringas, refletores para a Rede de Frio e câmaras de refrigeração para regionais e municípios. Os dispositivos são necessários ao armazenamento das vacinas. Outra ação citada pelo governo é cotação do aluguel de contêineres para depósito das imunizações. O projeto inclui ainda a capacitação de profissionais e o diagnóstico das regionais.





Para a aplicação das doses, o estado anunciou a criação de 15 Centros de Referência em Imunobiológicos Especiais (Crie) e Vigilância de Eventos Adversos Pós-Vacinação em todo o estado. Atualmente, o serviço está disponível apenas em Belo Horizonte e Juiz de Fora. Os locais oferecem vacinas, imunoglobulinas e soros indicados em situações especiais. Por exemplo, pessoas com problemas de saúde requerem vacinas não contempladas no Programa Nacional de Imunizações ou profilaxias pós-exposição a animais e a material biológico.





Também consta no programa que a demanda por vacinas contra o novo coronavírus deve ser estimada com foco nos grupos prioritários, ou seja, profissionais de saúde, idosos e pacientes que apresentam comorbidades que os tornam mais vulneráveis à COVID-19.





Mais detalhes do plano serão divulgados às 19h, em live transmitida no Instagram da SES-MG.

Nas redes sociais, a propagação da COVID-19 espalhou também boatos sobre como oé transmitido. E outras dúvidas foram surgindo: O álcool em gel é capaz de matar o vírus ? O coronavírus é letal em um nível preocupante? Uma pessoa infectada pode contaminar várias outras? A epidemia vai matar milhares de brasileiros, pois o SUS não teria condições de atender a todos? Fizemos uma reportagem com um médico especialista em infectologia e ele explica todos os mitos e verdades sobre o coronavíru s.