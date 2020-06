Entenda o que é o R0, taxa de transmissão de coronavírus que aumentou em Minas

A taxa de transmissão do novo coronavírus aumentou em Minas, segundo a Secretaria de Estado de Saúde. É o que aponta o “R0”, taxa utilizada para indicar como a epidemia está evoluindo no estado, ou seja, é um parâmetro para saber se a transmissão tem aumentado ou diminuído.

Em coletiva de imprensa na tarde desta segunda-feira, o secretário Carlos Eduardo Amaral explicou que, do ponto de vista do acompanhamento de uma epidemia, se uma pessoa transmite para outra, é possível manter o nível de transmissão. Já se uma pessoa transmite para menos de uma pessoa, a Saúde entende que essa epidemia está em fase de remissão, ou seja, “desaquecendo”.

Por outro lado, se durante a epidemia uma pessoa transmite para mais de uma pessoa, há uma tendência de crescimento. O secretário explicou que, se essa tendência de crescimento estiver acima de 2, existe um crescimento exponencial da doença.

“Há uma tendência de crescimento da epidemia no estado, mas não é um crescimento tão exponencial. Se compararmos ao início de março, quando tivemos o início do, naquele momento tínhamos a taxa de transmissão de 3,5, ou seja, uma pessoa transmitia o vírus para 3,5 pessoas. Efetivamente, de março até agora, tivemos um decréscimo muito grande da transmissão”, explica.Apesar da taxa do estado estar abaixo de 2, algumas cidades de Minas preocupam. Na última sexta-feira, o Comitê de Entrentamento à Pandemia de Coronavírus da Prefeitura de Belo Horizonte apresentou a situação de alguns municípios, como Jaboticatubas (R0= 19,7), Araxá (R0= 20,0) e Curvelo (R0= 20,0), com as maiores taxas.