Cresce número de novos casos de coronavírus em Muriaé

Centros de atendimento a pacientes com Covid-19 também foram montados em escolas (foto: Divulgação Escola Municipal Professor Canedo)

Muriaé, na Zona da Mata mineira, registra 41 novos casos da COVID-19 nos últimos quatro dias e mais uma morte. Um idoso de 72 anos, com boa saúde e sem diagnóstico de outras doenças, morreu nesse domingo. No total, já são 2.358 confirmações e 68 óbitos.



Com a UPA, o Hospital São Paulo deixará de ser o único centro para internação dos pacientes com Covid-19, em Muriaé (foto: Divulgação Hospital São Paulo )

A cidade, a 310 quilômetros de Belo Horizonte, luta para consolidar ações de enfrentamento à situação de calamidade pública vivida há cerca de dois meses, quando havia 690 pessoas em tratamento contra o coronavírus no município.Segundo o secretário-adjunto de Saúde, Wescley Souza, a queda no número de pacientes ativos – 37 pessoas se recuperaram e, hoje, há 91 pacientes internados com a doença – é uma prova de que as medidas adotadas foram apropriadas. “Essa correlação entre desaceleração do número de novos casos e aumento das altas hospitalares mostra que estamos no caminho certo”, diz.Entre as iniciativas, Souza destaca a abertura do Centro Covid no município, o que possibilitou a retirada dos pacientes acometidos com a doença das unidades básicas de atendimento, o programa de capacitação dos profissionais de saúde, a conscientização da população e a inauguração da Unidade de Pronto Atendimento (UPA). “Com a UPA, além do Hospital São Paulo, teremos mais uma porta de entrada com quatro leitos de sala vermelha, ou seja, totalmente equipados com os aparelhos de uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), o que desafoga o sistema”, acrescenta.Em Muriaé, há 413 pacientes em monitoramento, para os quais não foi possível ainda fazer o teste para a COVID-19, pois já havia decorrido o prazo para coleta do exame de detecção rápida da doença, o Proteína C Reativa Tempo Real (PCR-TR). Outros 48 casos, cujos exames foram feitos, permanecem em investigação, dado o resultado inconclusivo.

