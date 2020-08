Minas Consciente: apenas Região Nordeste está em onda vermelha; entenda

Teófilo Otoni é uma das cidades em Minas na Onda Vermelha (foto: Wikimedia Commons/Reprodução)



Somente a Região Nordeste de Minas, composta de 57 municípios, permanece na onda vermelha do plano “Minas Consciente – Retomando a economia do jeito certo”, proposta do governo estadual que orienta a retomada das atividades econômicas nos municípios do estado.





Municípios nessa onda só podem abrir os serviços e comércio essencial. As outras macrorregiões do estado estão em amarelo – com maior permissividade de funcionamento.









Maior parte de Minas está em onda amarela (foto: SES-MG/Reprodução)

O protocolo sugere a retomada gradual de comércio, serviços e outros setores, com adoção de um sistema de critérios e protocolos sanitários.





Além de orientações gerais, o protocolo traz capítulos específicos para determinado setor, como para: acomodações, atividades esportivas, normas para grandes espaços etc. As atividades econômicas são setorizadas em três “ondas”:





Onda Vermelha – 1ª fase (Serviços essenciais)

Onda Amarela – 2ª fase (Serviços não essenciais)

Onda Verde – 3ª fase (Serviços não essenciais com alto risco de contágio)





As prefeituras não são obrigadas a adotar o sistema. Dos 853 municípios em Minas, 272 preferem seguir suas próprias normas. Caso haja adesão, há diferença para cidades com menos de 30 mil habitantes e para aquelas mais populosas.





Municípios com até 30 mil habitantes

Os municípios com até 30 mil habitantes recebem tratamento diferenciado, podendo adotar a Onda Amarela – Fase 2, desde que haja aplicação dos protocolos de segurança e:





Não possua sistema de transporte coletivo relevante;

Possua rotinas e costumes diferentes aos das cidades maiores;

Possua densidade demográfica baixa;

Possua a incidência de casos ativos confirmados abaixo de 50/100 mil habitantes, em 14 dias.





Municípios com mais de 30 mil habitantes

Os municípios com mais de 30 mil habitantes podem optar por seguir a onda indicada conforme orientação do governo de Minas (por macrorregião de saúde) ou a indicada conforme dados de sua região (agrupamento*).





Monitoramento

Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES), as ondas possuem uma lógica gradual e sequencial de abertura a depender dos impactos na rede assistencial. São analisados, pela SES, os dados por macrorregião e microrregião de saúde. Os indicadores são:





Taxa de Incidência Covid-19;

Taxa de Ocupação de leitos UTI Adulto;

Taxa de Ocupação por Covid-19;

Leitos por 100 mil habitantes;

Positividade atual RT-PCR;

% de aumento da incidência;

% de aumento da positividade dos exames PCR.

Os dados são agregação conforme peso e nota de cada indicador.





A análise que possibilitará o avanço da onda Onda Vermelha – Fase 1 (atividades essenciais) para a Onda Amarela – Fase 2 (atividades não essenciais) é semanal.









A regressão de qualquer região pode acontecer a qualquer momento, desde que os dados analisados pela SES apresentem risco à saúde.