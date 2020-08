Ilhas na pandemia: 15 cidades mineiras não registraram casos de COVID-19

Queluzito, na Região Central de Minas, permanece sem casos de coronavírus (foto: 05/08/2020 - Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)



O novo coronavírus chegou a 838 dos 853 municípios mineiros. No entanto, depois de quase seis meses do registro do primeiro caso em Minas, 15 municípios se mantêm como verdadeiras ilhas sem que nenhum morador tenha sido diagnosticado com a COVID-19. Minas totaliza 216.557 casos e 5.335 mortes pela COVID-19. De acordo com o boletim epidemiológico, divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), na segunda-feira (31) foram confirmados 1.507 novos casos e nove mortes de domingo (30) para segunda (31).





09:30 - 24/08/2020 Coronavírus chegou a 830 municípios mineiros, com 195 mil casos pandemia avançou pelo interior de Minas, mas não chegou a Antônio Prado de Minas e Aracitaba, na Zona da Mata; Botumirim, Veredinha, Cedro do Abaeté e Coronel Murta, no Jequitinhonha; Camacho, no Campo das Vertentes; Cantagalo, no Vale do Rio Doce; Dores do Turvo, Sudeste; Fama, no Oeste; Queluzito e Santana de Garambéu, no Centro-sul; Pedro Teixeira, na Zona da Mata; São João do Pacuí, no Norte; e São Thomé das Letras, no Sul de Minas - municípios que têm em comum o fato de não serem grandes centros urbanos. avançou pelo interior de Minas, mas não chegou a Antônio Prado de Minas e Aracitaba, na Zona da Mata; Botumirim, Veredinha, Cedro do Abaeté e Coronel Murta, no Jequitinhonha; Camacho, no Campo das Vertentes; Cantagalo, no Vale do Rio Doce; Dores do Turvo, Sudeste; Fama, no Oeste; Queluzito e Santana de Garambéu, no Centro-sul; Pedro Teixeira, na Zona da Mata; São João do Pacuí, no Norte; e São Thomé das Letras, no Sul de Minas - municípios que têm em comum o fato de não serem grandes centros urbanos.

O secretário de Fazenda de Cantagalo, Carlos Benedito, acredita que o bom resultado se deve ao trabalho de prevenção junto aos 4,5 mil habitantes. O prefeito de Cantagalo, Matuzalém Cléber Carvalho de Pinho disse que o município segue à risca os protocolos sanitários do programa Minas Consciente. "Nós estamos orando e tomado as providências, máscara, uso de álcool em gel, enfim todas as medidas necessárias para manter pandemia longe do município", afirmou. Como o município entrou, recentemente, na onda amarela, parte do comércio foi aberta, mas antes havia um isolamento rigoroso.

O município de Pedro Teixeira também manteve isolamento social rigoroso até a semana passada. A secretária municipal de Saúde Helen Cristina Álves Moreira de Oliveira informou que, no início de março, a prefeitura publicou decreto fechando bares, quadras, igrejas e proibindo todas as festividades. "Seguramos essa estratégia até a semana passada", disse.

Outra medida adotada foi suspender, temporariamente, o serviço de transporte até Juiz de Fora para pessoas que buscavam atendimento médico. Só foram mantidas as viagens de pessoas com casos de urgência e emergência. Como havia adotado medidas bastantes rígidas, o município não aderiu ao programa Minas Consciente, embora tenha usado as informações oficiais sobre prevenção e cuidados com a doença. "Usamos os documentos para passar para a população critérios de higienização e isolamento", revela. A prefeitura também distribuiu máscara para os moradores.

Municípios mineiros sem COVID-19

Antônio Prado de Minas Aracitaba Botumirim Camacho Cantagalo Cedro do Abaeté Coronel Murta Dores do Turvo Fama Queluzito Santana de Garambéu Pedro Teixeira São João do Pacuí São Thomé das Letras Veredinha