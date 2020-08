Avanço da COVID-19 ameaça flexibilização do comércio em Divinópolis

Caso a cidade regrida para a Onda Vermelha, apenas serviços essenciais poderão funcionar. (foto: Amanda Quintiliano)

Com aumento de 60% das mortes em decorrência da COVID-19 entre julho e agosto, em Divinópolis, região Centro-Oeste de Minas Gerais, o Comitê Municipal de Enfretamento à doença emitiu alerta para a probabilidade da cidade retroagir no programa Minas Consciente. Com várias atividades econômicas flexibilizadas, se não houver controle do avanço da contaminação pelo novo coronavírus, apenas serviços essências poderão funcionar.

O alerta foi emitido depois de a avaliação epidemiológica apontar agravamento. Segundo índice utilizado no programa do estado, a Microrregião de Divinópolis que marcava 10 pontos no relatório do dia 20 agosto, subiu para 15 no dia 27. A macrorregião subiu de 12 para 15 pontos no mesmo período. Caso a macro ou a microrregião alcancem a marca de 19 pontos, a região, hoje na Onda Amarela, entraria na Vermelha, que significa retroceder nas flexibilizações.

Além de Divinópolis, no caso da microrregião, outras cidades podem regredir para a Onda Vermelha, como Itapecerica, Perdigão, Araújos, Cláudio e São Sebastião do Oeste. Itapecerica, por exemplo, pulou de 41 casos confirmados para 81, segundo a última atualização do boletim.

Com 13,3% dos casos da Macrorregião Oeste, conforme o último balanço divulgado na sexta-feira (28) pela Secretaria de Estado de Saúde (Ses), Divinópolis acumulou 865 notificações na última semana de referência, a 34ª. Nos últimos sete dias houve acréscimo de 14,6% (1,7 ponto percentual a mais que a média estadual). O número médio de novos casos aumentou 32,5% nos últimos 14 dias, apontando tendência de alta.

Os indicadores analisados no Minas Consciente são taxa de incidência; taxa de ocupação de leitos UTI Adulto; taxa de ocupação por COVID-19; leitos livres por 100 mil habitantes; porcentagem de aumento de positividade da incidência; porcentagem de variação de positividade dos exames PCR, porcentagem de aumento da positividade dos exames PCR. Os dados são agregados, conforme peso e nota de cada indicador.

Avanço



Dados da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) de Divinópolis, usados para embasar o alerta, mostram que, até a sexta-feira (28), 81 pacientes estavam internados com quadro clínico compatível com a doença. Em 24 horas, foram 71 novas notificações. Em todo o mês de julho, Divinópolis teve 10 mortes no total. Este mês, até sexta-feira (28) foram 15.

Mais uma morte foi confirmada nesta segunda-feira (31), após a emissão do alerta, subindo, para 16 em agosto e para 37 desde o início da pandemia. São 1.029 casos confirmados da doença e 908 pacientes recuperados.

Novas medidas

Em nota, a prefeitura informou que, ao aderir ao programa Minas Consciente, adotou novas medidas de combate e enfrentamento à doença. “A população, por sua vez, afrouxou essas medidas de segurança, colocando em risco a saúde dos cidadãos e a situação de Divinópolis”, afirmou.

O comitê discutirá ações que possam ser tomadas para restringir o funcionamento de alguns setores e, consequentemente, baixar a pontuação, a fim evitar a entrada da cidade na Onda Vermelha. O órgão não antecipou quais poderão ser os segmentos atingidos com essas novas medidas.

Com a adesão ao programa estadual, no início deste mês, a cidade permitiu a reabertura de bares com consumo de bebidas alcoólicas no local . Também foi liberado ensino de esportes, como escolinhas de futebol. Os demais setores, como academias e agências de turismo, já estavam reabertos.

A próxima reunião do comitê ainda será agenda, segunda a assessoria de comunicação da prefeitura.