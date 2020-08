Ato homenageia vítimas do coronavírus em Montes Claros

Cadeiras brancas e balões vermelhos foram colocados na Praça Pio XII, em frente à Catedral Nossa Senhora Aparecida (foto: Geppsi/divulgação)



As vítimas do novo coronavírus (COVID-19) em Montes Claros, no Norte de Minas, receberam uma homenagem no município, na tarde desse domingo (30). Foram colocadas na Praça Pio XII, em frente à Catedral Nossa Senhora Aparecida, 79 cadeiras brancas, representando o número de pessoas que perderam a vida na cidade até agora, de acordo com dados da Secretaria de Saúde do município.





O ato foi realizado pelo Grupo de Estudos Provocações Psicológicas (Geppsi), com apoio de voluntários e artistas locais. Nas cadeiras brancas foram colocados nomes simbólicos e balões vermelhos. Houve também apresentações artísticas transmitidas pela internet.





“Além da homenagem às vítimas, também tivemos o objetivo o acolhimento”, afirma a psicóloga Franciele Soares Queiroz.





Ela explica que o acontecimento só foi divulgado nesta segunda-feira (31), após a sua realização, porque os organizadores quiseram evitar aglomeração na Praça da Catedral, impedindo os riscos de propagação do novo coronavírus.





Decreto municipal em vigor, das medidas de preventivas contra a disseminação da COVID-19, estabelece que somente podem ser realizadas na cidade eventos com, no máximo, cinco pessoas reunidas.





No fim de semana, a Guarda Municipal acabou com uma festa em uma localidade rural (Campos Elíseos) e fechou um bar na área urbana (Bairro Belvedere) por causa do descumprimento do decreto.

Ver galeria . 8 Fotos (foto: Luiz Ribeiro/EM/D.A press )





Cidade caminha para o pico da Covid-19





Montes Claros (413,48 mil habitantes) registrou até agora 5.375 casos do novo coronavírus, com 79 mortes provocadas pela doença, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. De acordo com a pasta, 4.440 pacientes se recuperaram da enfermidade na cidade.





A secretária de Saúde de Montes Claros, Dulce Pimenta, informou ao Estado de Minas que a cidade caminha para pico da pandemia. Segundo ela, a data provável para o município atingir o pico da doença é quarta-feira (2 de setembro).





Dulce Pimenta explica que o cálculo do pico do coronavírus depende do número de casos informados em um intervalo de 14 dias. Nesse sentido, saliena, o município firmou parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) que, por meio do seu departamento de estatística, faz os cálculos para buscar a probabilidade do pico.





“Considerando a margem de segurança aumentada pelo pequeno número de casos, temos a previsão de pico para a primeira quinzena de setembro, entre os dias 2 e 9, com grande probabilidade de ser já no dia 2”, assegura a secretária de Saúde da cidade-polo do Norte de Minas.