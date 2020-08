Montes Claros passa de 5 mil casos e caminha para o pico de COVID-19

Taxa de ocupação dos leitos de UTI em Montes Claros está sob controle, segundo a prefeitura (foto: Hudson Brasil/Santa Casa) coronavírus. De acordo com o boletim da Secretaria Municipal de Saúde, divulgado na noite dessa quinta-feira (27), a cidade atingiu 5.114 confirmações da COVID-19, com 4.209 pacientes recuperados. Até agora, foram registradas 77 mortes provocadas pela doença no município. Montes Claros (413,48 mil habitantes), no Norte de Minas, superou a marca de 5 mil casos do novo. De acordo com o boletim da Secretaria Municipal de Saúde, divulgado na noite dessa quinta-feira (27), a cidade atingiu 5.114 confirmações da COVID-19, com 4.209 pacientes recuperados. Até agora, foram registradas 77provocadas pela doença no município.





A secretária de Saúde de Montes Claros, Dulce Pimenta, informou ao Estado de Minas nesta sexta (28) que a cidade caminha para pico da pandemia. Ela disse que o município já tem uma data provável para atingir o pico da doença: a próxima quarta-feira (2 de setembro).









”Considerando a margem de segurança aumentada pelo pequeno número de casos, temos a previsão de pico para a primeira quinzena de setembro, entre os dias 2 e 9, com grande probabilidade de ser já no dia 2”, assegura a secretária de Saúde da cidade-polo do Norte de Minas.





Ela também considera que a situação da COVID-19 no município está sob controle e salienta que, desde o início da pandemia, a taxa de ocupação de leitos clínicos e de Unidade Terapia Intensiva (UTI) nos hospitais locais “nunca atingiu o nível crítico e com indicadores dentro do padrão de segurança.





Sexta cidade mais populosa de Minas Gerais, Montes Claros atualmente também ocupa o sexto lugar no estado em casos do coronavírus.



No “ranking” estadual da pandemia, está atrás de Belo Horizonte, Uberlândia, Ipatinga, Contagem e Governador Valadares, de acordo com os boletins das prefeituras.





"Se compararmos Montes Claros com municípios com população semelhante veremos que estamos numa situação bem mais estável. Podemos dizer que estamos fazendo um bom trabalho”, afirma Dulce Pimenta.





"Contudo, não podemos descansar porque em epidemias os números mudam muito rapidamente. Por isso, o monitoramento é feito constantemente com uma equipe exclusiva para essa finalidade”, observa a secretária de Saúde de Montes Claros.





Ocupação de leitos de UTI





Conforme a Secretaria Municipal de Saúde, a atual taxa de ocupação de leitos de UTI do Sistema Único de Saúde (SUS) na cidade é de 59%, enquanto a taxa de preenchimento dos leitos clínicos é de 79%.