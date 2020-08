Quadras esportivas ao ar livre passam a ter autorização para funcionar em Betim

As quadras poliesportivas situadas na avenida Edmeia Mattos Lazzarotti eram vistas constantemente com aglomerações. Agora tais atividades estão autorizadas a acontecer (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Brasil)

A tarde da última quinta-feira (27) estava ensolarada e o frio que fez as pessoas se “esconderem” nos últimos dias deu uma trégua. Talvez tenha sido essa a motivação de um grupo de pessoas que aproveitou o dia para praticar esportes em algumas quadras situadas na Avenida Edméia Mattos Lazzarotti, no Conjunto Olímpia Bueno Franco. O local fica em área pública. Na data em que as fotos foram feitas, a cidade ainda não permitia jogos coletivos, como é o caso das quadras poliesportivas que foram flagradas com partidas de futebol, mas a partir de agora tais atividades estão liberadas.

Apesar de as fotos terem sido feitas antes, por nota a Prefeitura de Betim diz que desde o dia 14 de julho aderiu ao Programa Minas Consciente, do governo estadual, e que, a partir desta sexta-feira (28), a cidade passa a ser reclassificada na Onda Amarela. Com isso, quadras esportivas ao ar livre estão autorizadas a funcionar.

“Desde o início da pandemia, a Prefeitura de Betim atua em todas as regionais da cidade com equipes de agentes da Guarda Municipal e da Vigilância em Saúde em fiscalizações a fim de assegurar o cumprimento das medidas de segurança. É importante destacar que a adesão da população às medidas de biossegurança, como distanciamento social, uso correto de máscara e higienização das mãos com água e sabão ou com álcool em gel 70%, é fundamental para contribuir para o controle da proliferação do coronavírus”, pontua a nota.

Onda amarela traz mudanças ao comércio não essencial

A partir de agora, Betim se encontra na onda amarela do programa Minas Consciente. O comércio não essencial passa a ter autorização para funcionar de segunda a segunda, das 10h às 20h. Academias estão liberadas para funcionar das 6h às 22h. Todas as medidas de biossegurança continuarão sendo exigidas.

Ainda permanecem fechados alguns setores, como aluguel de objetos pessoais, atividades de recreação e lazer, eventos, manifestações, eventos artísticos, eventos esportivos, cinema, agências de saunas e banhos, serviços de tatuagens e piercings.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o município apresenta, atualmente, a menor taxa de ocupação de leitos direcionados aos pacientes da COVID-19. Dos leitos clínicos, a taxa é de 36% e nos CTI´s 74% de ocupação. Dos leitos ativados, 119 estão ocupados. Esse é o menor número dos últimos 30 dias. No último boletim epidemiológico, divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, nesta sexta-feira (28), a cidade acumula 4.709 casos confirmados, sendo 3.648 recuperados e 168 mortes pelo novo coronavírus.





