Coronavírus: Minas ultrapassou as 5 mil mortes e 205 mil casos

Minas chegou a 5.049 mortes pela COVID-19. De acordo com o boletim epidemiológico, divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), foram confirmadas 101 mortes nas últimas 24 horas. O número de novos casos em um dia foi 3.969, totalizando 205.942 casos.

O novo coronavírus chegou a 835 cidades no Estado.Foram confirmadas mortes em 497 deles. Apesar do registro de 101 mortes nas últimas 24 horas, o secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, afirma que o número de mortes estabilizou no platô. Isso quer dizer que o número se mantém em um patamar alto, embora sem grandes elevações. Segundo ele, ao olhar para a data da ocorrência das mortes, essa tendência de estabilização pode ser verificada.

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) passou a divulgar, desde quarta-feira (26), gráfico que apresenta o percentual das mortes nas últimas 24 horas em relação ao número total de mortes confirmadas. No entanto, o gráfico divulgado, nesta quinta-feira (27), traz as informações de morte por data de ocorrência até terça-feira (25), quando corresponderam a 18,6% do total. Naquele dia, foram confirmadas 42 mortes.

Desde o início do mês, a SES modificou a metodologia de confirmação das mortes. Desde 3 de agosto, o registro é feito pelas prefeituras diretamente no Sivep Gripe, uma plataforma do Sistema Único de Saúde (SUS).

De acordo com Carlos Amaral, ao se analisar a curva da doença, tendo como referência a data das mortes, há indício de queda. A SES também leva em consideração a média móvel, que é o cálculo da média das mortes nos últimos sete dias.