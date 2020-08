COVID-19: após cinco meses, academias reabrem em Juiz de Fora

Protocolo exige distanciamento entre os usuários (foto: Marcos Alfredo)

Juiz de Fora reabriu, nesta segunda-feiraapós cinco meses de portas fechadas devido ao decreto municipal de enfrentamento ao. Desde 19 de março, cerca de 200 academias e espaços de atividade física estavampor conta da. O Comitê Executivo do Governo de Minas de Gerais deliberou, no último dia 18, a inclusão das academias nacomo parte do plano Minas Consciente.

Sendo assim, desde sábado (22), a flexibilização deve seguir protocolos de reabertura para garantir a retomada segura das atividades.

Dessa forma, as academias devem atender os usuários em horário agendado; o espaço deve passar por limpeza completa a cada duas horas de funcionamento; profissionais devem higienizar os equipamentos após cada utilização; aferição de temperatura corporal deve ser feita na entrada; equipamentos devem estar distasntes o mínimo de 3 metros de distância entre usuários; além de protocolos para garantir a desinfecção de mãos e objetos.

Novo cenário

Para a categoria, a reabertura é um alívio, pois, conforme a opinião de Fabrício Silva e Souza, proprietário de duas academias na cidade, alguns empresários não aguentaram e faliram. Apesar de fornecer aulas on-line, Fabrício relata que a academia registrou queda de 40% de alunos matriculados.



Mesmo assim, o proprietário não demitiu nenhum dos cerca de 70 funcionários. "Como os instrutores trabalham por hora, diminuímos a carga horária e alguns estavam recebendo o auxílio emergencial complementar do governo. Além disso, gastamos nossas reservas financeiras e também suspendemos a construção de uma nova unidade", explica. Fabrício também renegociou dívidas com fornecedores. Mesmo em um cenário inédito, Fabrício tem grande expectativa de aumento da demanda a partir da reabertura nesta segunda-feira, 24. "Em outras cidades do Brasil, em que retomaram em junho, as academias tiveram grande procura por parte de novatos. A pandemia mostrou que não é só a estética do corpo que conta; estar com saúde ajuda no enfrentamento de doenças, porque a gente tem mais resistência e disposição", relata.



O laboratorista Robert Francis, de 48 anos, é um dos novos alunos da academia. Logo pela manhã, o aluno já se matriculava para iniciar a prática de uma atividade física. "Engordei nessa pandemia, lá no meu bairro a academia fechou. Vamos ver se aqui vai dar certo. Pena que é permitida apenas uma hora por aluno, mas creio que fazendo com frequência vou ter um bom resultado", comemora.



De acordo com boletim municipal, Juiz de Fora tem 153 mortes por coronavírus. Casos confirmados da doença chegam a 4.491 e duas mortes estão em investigação. A cidade apresenta média de 70,49% de taxa de ocupação de leitos de UTI-SUS e há 132 pacientes hospitalizados por COVID-19.

