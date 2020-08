COVID-19: Ipatinga discute com escolas data para volta às aulas presenciais

Reunião da Secretaria Municipal de Ipatinga com membros da Associação das Escolas Particulares (foto: PMI/Divulgação)

A Secretaria Municipal de Educação de Ipatinga abriu um diálogo com integrantes da Associação das Escolas Particulares do Vale do Aço, para apresentar e discutir as possibilidades de retorno das aulas presenciais nas instituições de ensino do município. Eva Sônia Rodrigues, secretária de Educação, disse que todos querem as volta às aulas e a reabertura das escolas, mas isso não depende de querer, e sim de poder reabrir e retornar. “Isso depende dos números da saúde, que ainda nos preocupam, tanto em Minas quanto no Vale do Aço.”

Para ela, o fato de Ipatinga ser uma cidade-polo, mesmo implantando inúmeras ações de combate ao novo coronavírus, ainda não é possível definir uma data de retorno, “pois todas as precauções tomadas são baseadas nas decisões sanitárias”.

A secretária explicou que a Secretaria de Educação nomeou uma comissão para estruturar o protocolo de retorno às aulas presenciais, baseado no que direciona o Conselho Nacional de Educação e elaborado a partir de experiências vivenciadas por outras cidades, estados e países. “Um retorno prematuro e sem as devidas precauções poderia trazer consequências graves e negativas para a população quanto à contaminação pela COVID-19.”

Discussão 'prematura'

O início do diálogo, porém, não agradou ao Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação (Sind-UTE), subsede de Ipatinga. O sindicato considerou prematura a iniciativa da prefeitura, e divulgou uma nota na qual diz que “o retorno às aulas presenciais representa um grave risco de disseminação do novo coronavírus e de mais óbitos”.

“Em Ipatinga e em todo o país, vivemos o auge da pandemia, com altos índices de contaminação e mortes diárias. Na verdade, tem-se uma estabilidade da pandemia na alta, com uma média de 1.000 óbitos diários no país e, no caso de Ipatinga, uma média de dois óbitos diários, além dos altos índices de contágio”, disse a diretora sindical Feliciana Saldanha.

Segundo Feliciana, o ideal seria o retorno às aulas somente após uma vacinação eficaz e segura de toda a população, já que outras medidas são de difícil controle numa escola, mesmo as mais simples, como uso de máscaras, isolamento social, higienização constante e descontaminação do ambiente escolar.

A nota do Sind-UTE acendeu outro debate, entre a prefeitura e o sindicato. Em nota, a Prefeitura de Ipatinga esclarece que, em momento algum discutiu com membros da Associação das Escolas Particulares sobre datas para o retorno das aulas presenciais e que no momento oportuno vai consultar pais de alunos e seus representantes sobre esse assunto.

“É preciso ficar bastante claro que, no que se refere às reuniões que possam se dar neste momento, com agentes ligados às escolas das redes, tanto municipal, estadual e privada, essas reuniões trabalham com uma agenda que se atém objetivamente ao estabelecimento de protocolos de saúde a serem observados e cumpridos, mesmo após o advento de soluções efetivas de controle da COVID-19”, esclareceu a Secretaria Municipal de Educação de Ipatinga.

