Pequena cidade do Triângulo Mineiro tem mais de 700 casos confirmados

Município que fica na microregião de Uberaba tem cerca de 30 mil habitantes (foto: Prefeitura Municipal de Conceição das Alagoas)

Atualmente na chamada ‘onda vermelha’ (abertura somente de serviços essenciais) do Minas Consciente, o município de Conceição das Alagoas, de aproximadamente 30 mil habitantes, já tem confirmados 723 casos de COVID-19. Desta forma, a situação da cidade é considerada uma das mais preocupantes entre os municípios da microrregião de Uberaba (Triângulo Mineiro).



Atualmente na chamada ‘onda vermelha’ (abertura somente de serviços essenciais) do Minas Consciente, o município de, de aproximadamente 30 mil habitantes, já tem confirmados 723 casos de COVID-19. Desta forma, a situação da cidade é considerada uma das mais preocupantes entre os municípios da microrregião de Uberaba (Triângulo Mineiro).

Frutal, cidade com cerca de 60 mil habitantes, praticamente o dobro da população de Conceição das Alagoas, está com 558 casos confirmados. Já Araxá, que tem mais de 106 mil habitantes, tem o mesmo número de mortes que Conceição.





A chefe do Departamento de Vigilância em Saúde e presidente do Comitê de Contingenciamento de Conceição das Alagoas, Márcia Bessa, disse que a situação na cidade é considerada preocupante, mas não fora de controle. “Os casos de COVID na nossa cidade começaram em abril e se intensificaram em junho”, comentou.





No que diz respeito aos atendimentos dos estados graves de COVID-19, a secretária de Saúde de Conceição das Alagoas, Josiane Mendes, informou que a referência para esses atendimentos é o Hospital Regional de Uberaba. Com relação aos atendimentos aos outros casos, ainda conforme a secretária, há disponíveis no município sete leitos de isolamento na UPA Dr. Alfredo Sabino e mais 11 no Hospital João Henrique.



Decreto municipal e adesão ao Minas Consciente

Após deliberação do Comitê Gestor do Plano de Contingenciamento do COVID-19, diante do aumento expressivo no número de casos da cidade, a Prefeitura de Conceição das Alagoas divulgou, recentemente, decreto para restringir o comércio e diminuir a circulação de pessoas na cidade, afim de combater a propagação do COVID-19.



“Além da restrição no comércio, também há medidas restritivas envolvendo locais públicos de uso comum que proíbe aglomeração de mais de cinco pessoas em parque, ginásios e praças, inclusive para prática esportiva. Aglomeração em ambientes particulares também está proibida por tempo indeterminado. O mais importante é a conscientização da população. Para isso, a prefeitura deu início à campanha Operação Salva Vidas (com o slogan: ‘Use máscara o tempo todo. Faça a sua parte e vamos juntos vencer o Coronavírus’), com abordagem à população para falar sobre o COVID-19 e prevenção. A equipe também está realizando a entrega de máscaras à população”, diz texto da prefeitura de Conceição.





O município aderiu ao 'Minas Consciente' em 22 de julho. O programa estadual criado pelo governo define protocolos sanitários que devem ser seguidos pelas prefeituras para que possam fazer a reabertura dos estabelecimentos em meio à pandemia. Para orientar a população quanto às regras do "Minas Consciente", a Prefeitura de Conceição das Alagoas publicou o decreto 71/2020, estabelecendo algumas medidas de prevenção ao COVID-19.