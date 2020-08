COVID-19: 'Estamos com números muito controlados', diz secretário da Saúde de Uberaba

'Apenas 10% das pessoas testadas positivamente em Uberaba estão internadas em leitos de UTIs e de enfermarias', diz Iraci Neto (foto: Arquivo pessoal) Uberaba, segundo o último boletim de monitoramento e combate à COVID-19 da Secretaria de Saúde, divulgado na noite desta quinta-feira (13), foram registradas 70 mortes, 2.320 casos positivos, 1.904 recuperados e 316 pessoas estão em acompanhamento domiciliar. Dentro desse contexto, o prefeito de Uberaba Paulo Piau e o secretário de Saúde, Iraci Neto, asseguram que a situação em Uberaba é considerada controlada. Em, segundo o último boletim de monitoramento e combate àda Secretaria de Saúde, divulgado na noite desta quinta-feira (13), foram registradas 70 mortes,, 1.904 recuperados e 316 pessoas estão em acompanhamento domiciliar. Dentro desse contexto, o prefeito de Uberaba Paulo Piau e o secretário de Saúde, Iraci Neto, asseguram que a situação em Uberaba é considerada controlada.

Ainda conforme Iraci Neto, os números da doença em Uberaba nunca oscilaram de forma brusca do ponto de vista negativo. “No dia 26 de fevereiro, fizemos nossa primeira reunião, desde o surgimento dos primeiros casos no Brasil. E depois já iniciamos um estudo. Na semana seguinte, já fizemos várias ações de capacitação na nossa rede de funcionários. E logo depois disso já criamos um comitê técnico científico para que pudéssemos traçar as estratégias ao enfrentamento”, concluiu.

Na última segunda-feira (10), em coletiva à imprensa no auditório do Centro Administrativo da prefeitura de Uberaba, o prefeito disse que a cidade iria aderir ao Minas Consciente após decisão judicial. Isso porque havia uma liminar do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), em vigor, no sentido de que se o município não aderisse ao Minas Consciente estaria vinculado à Deliberação COES 17 (que só permite o funcionamento de atividades essenciais e delivery). Até então, no que diz respeito ao enfrentamento ao COVID-19, a cidade estava seguindo o Decreto Municipal 5.555.