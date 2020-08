Idoso de 82 anos tem dedos decepados ao ter carro roubado em Uberaba

Um dos dedos de Pedro Brasileiro foi localizado ao lado do carro, que foi abandonado, mas, infelizmente, não será possível o implante (foto: Divulgação/Tony Carlos)

Umdeteve doisda mão, na manhã desta quinta-feira (13), durante roubo de seu carro, um Gol G5 verde, em frente de sua casa, situada no Bairro Jardim Induberaba, em, no Triângulo Mineiro. A lesão corporal aconteceu no momento que criminoso, na ânsia de tentar fugir, fechou a porta do veículo do aposentado Pedro Brasileiro.Cerca de uma hora depois do crime, segundo informações do radialista Tony Carlos, filho de Pedro, o carro foi encontrado estacionado em rua do Bairro Leblon e um dos dedos do idoso estava caído no asfalto.

“Assim como faz todas as manhãs, ao sair de sua casa para trabalhar comigo na rádio, ele foi abordado por um ‘bandido’ que tomou o seu carro. Na fuga, o elemento acelerou o veículo, levando dois dedos do meu pai (que ficaram presos na porta). Agradeço a Polícia Militar, que localizou o carro abandonado, bem como um dos dedos, caído no chão. Minha gratidão aos socorristas do Samu, pelo empenho e cuidado”, declarou Tony Carlos, filho de Pedro Brasileiro|.



Após o crime, a vítima esteve consciente, sendo levada para o Hospital São Marcos. “Infelizmente, não será possível o implante dos dedos. Ele passará por cirurgia agora”, informou Tony Carlos.



Sobre o crime, o radialista detalhou o que aconteceu no momento em que o pai foi sair do carro para fechar o portão da casa e foi surpreendido pelo criminoso, que o puxou bruscamente de perto do veículo. “O bandido já foi entrando no carro e fechando a porta. E meu pai acabou levando a mão na porta, tentando impedir o assalto, no momento que o criminoso fechava a mesma para fugir”.



Há câmeras de segurança no local onde o suspeito abandonou o carro e as imagens já foram encaminhadas para a PM, que segue o trabalho de rastreamento. Até o momento, ainda não há informações da identificação do criminoso.