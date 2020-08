'Uberaba entra no Minas Consciente por decisão judicial', diz prefeito

Paulo Piau (D), prefeito de Uberaba: "Não quero uma briga judicial. Queremos menos confusão e mais solução" (foto: Renato Manfrim/Especial para o EM)



Após Promotoria do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) informar na última sexta-feira (07) que buscaria solução na Justiça pela não adesão de Uberaba ao Minas Consciente, o prefeito Paulo Piau voltou atrás e anunciou em coletiva à imprensa nesta segunda-feira (10), no auditório do Centro Administrativo da prefeitura de Uberaba, que vai aderir ao programa estadual.



Dos cinco municípios atendidos pela 14ª Promotoria de Justiça e que estão na Macrorregião de Saúde Triângulo do Sul, apenas Uberaba não havia ainda aderido ao programa.





10:34 - 08/08/2020 MP vai à Justiça após decisão de Uberaba de não aderir ao Minas Consciente Onda Amarela’. “Não vejo razão nenhuma nesta ordem judicial. Mas manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não quero uma briga judicial. Queremos menos confusão e mais solução. Não queríamos abrir mão da autonomia, mas o problema são as consequências que podem ocorrer. Então, amanhã (terça-feira, 11) os decretos e as portarias do Município não valem mais”, afirmou o prefeito de Uberaba, que fez o anuncio acompanhado do secretário de Saúde, Iraci Neto, e do procurador geral do Município, Paulo Salge. Desta forma, agora a cidade entrou de vez na chamada ‘’. “Não vejo razão nenhuma nesta ordem judicial. Mas manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não quero uma briga judicial. Queremos menos confusão e mais solução. Não queríamos abrir mão da autonomia, mas o problema são as consequências que podem ocorrer. Então, amanhã (terça-feira, 11) os decretos e as portarias do Município não valem mais”, afirmou o prefeito de Uberaba, que fez o anuncio acompanhado do secretário de Saúde, Iraci Neto, e do procurador geral do Município, Paulo Salge.



Desta forma, passam a ser referência em Uberaba os protocolos do Minas Consciente, com fiscalização acontecendo conforme as diretrizes do programa estadual.



“Abrimos mão da nossa autonomia para evitar conflito com o Ministério Público e o Judiciário, pois isso poderia prejudicar a população uberabense”, destacou o prefeito de Uberaba, que acredita que uma briga judicial poderia trazer retrocessos no processo de reabertura das atividades econômicas em Uberaba.



Piau ainda criticou intervenção do Judiciário que obriga que todos os municípios mineiros estejam inseridos no Minas Consciente e também na inserção automática dos municípios com menos de 30 mil habitantes na ‘Onda Amarela’.



“Na questão da pandemia, o município é um filho emancipado e não precisa da tutela do Estado. Se formos analisar todas as outras cidades, vemos que a nossa situação é muito mais tranquila”, disse.

As mudanças O procurador-geral do Município de Uberaba, Paulo Eduardo Salge, disse que poucas coisas vão mudar na cidade, a partir de amanhã (11).



“As academias e as feiras gastronômicas e livres, por exemplo, não vão poder mais funcionar pois não são permitidas pelo Estado de Minas Gerais e o Município não poderá a partir de amanhã deliberar a respeito disso; tem mais alguns detalhes que vou precisar consultar melhor o documento para depois divulgar mais precisamente”, afirmou Paulo Salge que acrescentou que se Uberaba não aderisse ao Minas Consciente, poderia responder por crime de responsabilidade.



“O MP poderia ingressar com uma ação civil pública contra o Município de Uberaba e poderia também emergir uma liminar obrigando o Município em aderir”, concluiu Paulo Salge.



“O trabalho do Comitê Técnico de Enfrentamento continua, mas, infelizmente, sem autonomia de gerenciamento de todo o processo”, complementou o secretário municipal de Saúde, Iraci Neto, que também disse que a partir de agora o foco de atuação de Uberaba será na manutenção, reconstrução e ampliação da rede municipal de saúde para atendimento de todas as doenças.

O que diz a liminar que fez Piau voltar atrás

De acordo com a 14ª promotora de Justiça e coordenadora Regional das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde da Macrorregião Sanitária Triângulo do Sul, Cláudia Alfredo Marques Carvalho Alfredo Marques Carvalho, existe uma liminar do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) em vigor, no sentido de que se o município não aderisse ao Plano Minas Consciente estará vinculado à Deliberação COES 17 (que só permite o funcionamento de atividades essenciais e delivery).



“Na verdade, o Plano Minas Consciente estabelece regras mínimas que os municípios devem observar. Nada impede que o município de Uberaba, ao aderir ao Plano Minas Consciente, estabeleça outras normas mais restritivas ou protocolos mais rigorosos para o funcionamento das atividades.



O que o município de Uberaba não pode é estabelecer regras mais flexíveis do que o Plano Minas Consciente, ou permitir o funcionamento de segmentos não previstos na onda em que se encontra o município, que é a onda amarela”, afirmou a promotora no último sábado (8), quando Prefeitura de Uberaba ainda não havia aderido ao programa estadual.