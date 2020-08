Uberlândia vai aderir ao Minas Consciente a partir da próxima segunda-feira (10)

Uberlândia está na onda amarela do Minas Consciente, inserido na macrorregião do Triângulo Norte, com 27 municípios. (foto: PMU/Divulgação) Decreto publicado no Diário Oficial do Uberlândia, no Triângulo Mineiro, na noite desta sexta-feira (7) regulamentou a entrada do município no programa Minas Consciente. Pela primeira vez a Prefeitura vai obedecer às regras do plano desde que começaram as ações contra a pandemia de COVID-19, ainda em março deste ano. Uberlândia passa a adotar as regras estaduais a partir de segunda-feira (10), com horários estabelecidos pela prefeitura.









De acordo com a deliberação nº 15, publicada nesta sexta, o comércio na região central de Uberlândia que poderá abrir terá restrição de horário, podendo funcionar entre 10h e 16h. Como região central, a publicação municipal estabelece aquelas em que funciona a zona azul, de estacionamento rotativo. Já nos bairros, o funcionamento comercial poderá acontecer entre 9h e 16h. Ao mesmo tempo shopping centers poderão funcionar, entre 12h e 20h, mas apenas lojistas permitidos na Onda Amarela poderão abrir. Serviços essenciais poderão funcionar de acordo com os próprios horários, mas com limitação de 50% de sua capacidade.





Restaurantes e bares terão mudança significativa, podendo abrir as portas para consumo em dois horários distintos, entre 11h e 15h e entre 19h e 22h. O funcionamento está autorizado em qualquer dia da semana, mas também com metade da capacidade de lotação. Seguem permitidos ainda entregas em domicílio e retiradas no balcão.





“Qualquer dúvida, entre no (portal) Minas Consciente e verifique seu CNAE, nós estamos somente regulamentando como será o funcionamento e nesse final de emana será como já está. Eu vou alertar a população: se nós não tivermos cuidado, corremos o risco de ir para zona vermelha como em várias regiões”, disse o prefeito de Uberlândia, Odelmo Leão (PP) em pronunciamento em redes sociais.





Dia dos pais

No fim de julho a Prefeitura divulgou que faria adesão ao Minas Consciente, mas pediu um prazo de 10 dias para atender à decisão judicial que determinava a a inclusão de todos os município no plano estadual. Desde então o comércio foi flexibilizado na cidade.





A adesão de Uberlândia, contudo, impossibilita que neste sábado (8), véspera do Dia dos Pais, o comércio esteja aberto, pois a deliberação anterior impossibilita que as empresas não essenciais funcionem aos sábados, domingos e feriados.



Araguari

A Prefeitura de Araguari já fez a adesão do Minas Consciente de acordo com o termos estaduais e as regras da Onda Amarela já são aplicadas o Município, de acordo com decreto municipal, desde esta sexta-feira (7). “Estamos entrando em uma fase muito favorável e aos poucos voltaremos à normalidade. Peço a todos os araguarinos que façam sua parte, para que juntos possamos vencer essa luta”, disse o prefeito Marcos Coelho (PSB).