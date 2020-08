COVID-19: Prefeitura de Sete Lagoas diz ter gasto R$ 12 milhões em ações

Setenta camas elétricas e 25 respiradores foram comprados nos últimos quatro meses (foto: Divulgação/Prefeitura de Sete Lagoas) Estado de Minas nesta segunda-feira (10), o Executivo alega que tinha até o próximo dia 20 para realizar a prestação de contas. O documento mostra que até o momento as ações já consumiram R$ 12 milhões. Depois de muita discussão a respeito da dubiedade de valores recebidos e gastos pela Prefeitura de Sete Lagoas no enfrentamento da COVID-19, o Executivo adiantou para esta terça-feira (11) a apresentação do relatório detalhado das movimentações do Fundo de Combate à COVID-19 no período entre março e julho. Na matéria publicada pelonesta segunda-feira (10), o Executivo alega que tinha até o próximo dia 20 para realizar a prestação de contas. O documento mostra que até o momento as ações já consumiram R$ 12 milhões.

O detalhamento apresentado mostra que o município recebeu R$ 17.995.236,76 de algumas fontes desde 31 de março. Em primeiro lugar, vem o Ministério da Saúde, que repassou pouco mais de R$ 15,6 milhões à prefeitura, sendo R$ 2,8 milhões direcionados para a Irmandade Nossa Senhora das Graças, que administra um dos hospitais da cidade. O Governo Federal, por meio do Fundo de Participação dos Municípios, enviou R$ 859 mil para Sete Lagoas. O Ministério Público do Trabalho realizou vários repasses nos últimos quatro meses, totalizando pouco mais de R$ 811 mil.





Entre os R$ 12,7 milhões classificados pela prefeitura como investimentos neste período, pode-se destacar que R$ 3,24 milhões foram destinados a pagamento de funcionários. Outro R$ 1,5 milhão foi usado na compra de 25 respiradores mecânicos para montar os novos leitos de UTI no Hospital Municipal, cada um a um custo de R$ 60 mil. A prefeitura adquiriu 210 mil máscaras, de dois tipos, para profissionais da saúde, num total de R$ 1,35 milhão. Setenta camas elétricas também foram adquiridas a um valor total de R$ 921 mil. Mais de 2,8 mil kits PCR, para detecção da COVID-19, foram comprados nesse período, a um custo total de aproximadamente R$ 150 mil. Além disso, foram gastos quase R$ 50 mil em ações de publicidade.





“A aplicação de recursos do fundo segue a mesma tramitação legal dos atos públicos. Por isso, processos como licitação, empenho e liquidação garantem segurança e o correto investimento do dinheiro público”, afirma o secretário municipal de Saúde, Flávio Pimenta.





Segundo a administração municipal, os recursos atendem a demandas como a aquisição de insumos para o Laboratório Municipal, que realiza centenas de exames por semana, compra de equipamentos para a Rede de Urgência e Emergência, Hospital Municipal, Epidemiologia, Atenção Primária, UPA, SAMU e demais unidades que, de alguma maneira, atendem casos suspeitos ou confirmados da COVID-19.





“Todas as aquisições estão sendo realizadas com responsabilidade e esses respiradores foram adquiridos com o melhor preço do mercado, muito abaixo dos praticados em outros municípios. Estamos atendendo, com folga, todas as demandas previstas em nosso plano. Até o momento, nossa estrutura é uma das mais completas, visto que a ocupação de nossos leitos de UTI tem ficado sempre abaixo dos 30%”, garantiu o prefeito Duílio de Castro.





O relatório sobre a movimentação do fundo foi apresentado nesta terça-feira, na Câmara Municipal, pelo vereador Fabrício Nascimento (Republicanos). O Legislativo segurou o repasse de três parcelas de R$ 400 mil cada, referentes à antecipação do duodécimo, enquanto a prefeitura não realizasse a prestação de contas.





“Informações esclarecedoras. O mais importante é que são aquisições que ficarão para o inventário do município e poderão, por exemplo, atender a grande demanda de cirurgias eletivas. Destaco a aquisição de 70 camas hospitalares elétricas para equipar nossas unidades com o que há de mais moderno”, destacou o vereador Gilson Liboreiro (Solidariedade), presidente da Comissão de Saúde do Legislativo.