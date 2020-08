COVID-19 chega a Gonçalves, pacato destino turístico em Minas

Município implantou barreiras sanitárias e fechou acessos secundários desde o início da pandemia. (foto: reprodução Wikipédia)

A prefeitura deconfirmou, nesta terça-feira, dia 11 de agosto, ocaso deno município. A cidade turística, de pouco mais de 4 mil habitantes, localizada na Serra da Mantiqueira, no Sul de Minas, estava entre os poucos lugares livres da pandemia em Minas Gerais.

Foram 145 dias, quase cinco meses, desde o início das medidas sanitárias, quando o governo de Minas decretou calamidade pública em razão da pandemia. Agora, das 853 cidades mineiras, apenas 32 permanecem sem nenhum caso da COVID-19, segundo dados do boletim divulgado nesta terça-feira (11) pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-MG).

De acordo com a prefeitura de Gonçalves, o paciente diagnosticado com o vírus fez o exame em laboratório particular. A pessoa não tem problemas de saúde preexistentes e está em isolamento domiciliar, sendo monitorado pela equipe de Saúde da Família do município.

Em nota, a administração municipal diz que “diferentemente de outros municípios de nossa região, o poder público se preparou antecipadamente para enfrentar a pandemia”.

Em março, a prefeitura mandou fechar todos os acessos secundários ao município, incluindo bairros rurais, e implantou barreira sanitária na entrada principal. Para a administração local, as medidas sanitárias foram de suma importância para que a população tivesse várias maneiras de se proteger.

“Desde a estipulação de horários do comércio até a instalação de totens de álcool em gel, com a distribuição gratuita para a população, bem como a desinfecção das ruas e distribuição de máscaras. Reforçamos que todas as medidas vão continuar, mas que é preciso que cada um também se previna”, informa nota da prefeitura.

Reaberta para o turismo com restrições

Gonçalves teve suas pousadas reabertas para o turismo no final de junho, mas com restrições. Os estabelecimentos podem ter ocupação máxima de 30% de sua capacidade.

Os responsáveis assinaram um termo de compromisso e receberam vistoria da vigilância sanitária. O município possui cerca de 40 pousadas, a maioria localizada na zona rural. Os atrativos naturais permanecem fechados.