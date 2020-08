COVID-19: ''Tudo indica que o pior ficou pra trás'', afirma Zema no Sul de Minas

O governador Romeu Zema afirmou na terde desta sexta-feira (7) que o maior temor do governo foi que o sistema de saúde de Minas fosse insuficiente para atender aos pacientes de COVID-19. “Fizemos tudo que estava em nosso alcance. Tudo indica que o pior ficou pra trás. Nós tivemos o pico da doença no final de julho e o início agora de agosto. Então, Minas hoje é um estado que está à frente dos outros”, disse , durante visita a Três Pontas, no Sul de Minas. Zema esteve na cidade para a entrega de cinco respiradores e cinco monitores para o Hospital São Francisco de Assis. O evento aconteceu no Sest Senat.





O governador disse, em coletiva, que a participação dos prefeitos tem sido importante nas decisões. “Em Minas, nós descentralizamos as decisões. No primeiro momento, decretamos o isolamento. Pois, na época, estávamos tratando com um inimigo desconhecido. Mas, com o passar dos dias, com a situação sendo controlada, nada mais lógico do que transmitir essa decisão para os prefeitos”, disse.





Com a entrega de cinco respiradores e cinco monitores, o governo acredita que vai ampliar a capacidade de atendimento a pacientes da COVID-19 no município e região. Com os novos aparelhos, a UTI passou a ter 22 equipamentos. “Nós conseguimos ampliar em mais de 1.600 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no estado. Uma parte expressiva foi aqui nessa macrorregião. Onde ampliamos de 280 para 500 UTIs. Então, hoje a região de Três Pontas está muito mais fortalecida no que diz respeito à saúde”, ressalta.





A secretária municipal de Saúde, Tereza Cristina Rabelo Corrêa, recomenda que as pessoas continuem seguindo as medidas de segurança e evitem aglomerações. “Neste momento, cuide de sua saúde. População, vamos ter juízo, porque depois se adoecermos o nosso serviço de saúde não consegue tratar de todo mundo junto”, declarou.





Neste momento, Três Pontas segue com 167 casos confirmados de COVID-19 e 5 óbitos registrados.