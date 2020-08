COVID-19: Saúde de Sete Lagoas está com 61 vagas de trabalho abertas

(foto: Prefeitura de Sete Lagoas/Divulgação )

Depois do Hospital Municipal de Sete Lagoas, agora é a vez da Unidade de Pronto Atendimento Dr. Juvenal Paiva abrir vagas para diversos casos. A ampliação do quadro funcional se dá muito em virtude do aumento da demanda de trabalho ocasionada pelos casos de COVID-19 no município.

As 21 oportunidades são para nove cargos, entre eles enfermeiro, auxiliar administrativo financeiro, técnico de enfermagem, farmacêutico, assistente social, biomédico, entre outros. Os currículos devem ser enviados até o dia 14 de agosto para o e-mail marcio@osjm.org.br, com o nome do cargo no assunto da mensagem.





Abaixo, confira os pré-requisitos de cada vaga:





- Enfermeiro (2 vagas): Graduação em Enfermagem Manchester. Experiência mínima de seis meses. Desejável em UTI e Urgência e Emergência (escala 12x36)

- Auxiliar de Serviços Gerais (3 vagas): Ensino Fundamental e experiência mínima de seis meses (escala 12x36)

- Auxiliar Administrativo de RH (1 vaga): Graduação em RH ou afins. Experiência mínima de seis meses

- Auxiliar Administrativo Financeiro (1 vaga): Técnico ou Graduação na área financeira. Experiência mínima de seis meses

- Técnico de Enfermagem (2 vagas): Experiência mínima de seis meses (escala 12x36)

- Recepcionista (5 vagas): Ensino Médio completo e conhecimentos de Informática. Experiência mínima de seis meses (escala 12x36)

- Farmacêutico (1 vaga): Graduação em Farmácia. Experiência mínima de seis meses (escala 12x36);

- Copeira (1 vaga): Ensino Fundamental. Experiência mínima de seis meses (escala 12x36)

- Assistente Social (2 vagas): Graduação em Serviço Social. Experiência mínima de seis meses (escala 12x36)

- Operador de Computadores (2 vagas): Técnico ou Graduação em Informática. Experiência mínima de seis meses (escala 12x36)

- Biomédica (1 vaga): Graduação na área. Experiência mínima de seis meses. (escala 12x36)





Hospital Municipal





Há também 40 oportunidades de contratação de profissionais técnicos em enfermagem para a ala COVID-19 do Hospital Municipal. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, dividida em plantões de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso, nos períodos diurno e noturno, com remuneração de salário-base a ser informado na seleção, além de 20% de insalubridade. Interessados podem enviar currículos para o e-mail rhsaude.setelagoas@gmail.com.





COVID-19 em Sete Lagoas





De acordo com o boletim epidemiológico emitido nesta sexta-feira pela Secretaria Municipal de Saúde, Sete Lagoas registrou 39 novos casos confirmados de COVID-19 nas últimas 24 horas, chegando a 1.069 casos positivos. Deste total, nove pessoas estão internadas, 177 se recuperam em casa e 865 (81%) dos infectados estão curados.





Com mais um óbito registrado nesta quinta-feira no Hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG), de um paciente de 57 anos, o número total de mortes por COVID-19 chega a 18. Há 36 pacientes internados na cidade, sendo 23 em enfermaria e 13 em leitos de UTI, o que representa uma ocupação de 23% dos leitos de terapia intensiva voltados para pacientes com COVID-19.





A prefeitura disponibilizou o telefone 3773-2576 para dúvidas e o 153 para denúncias. A administração pública pede que a população mantenha o uso de máscara ao sair de casa e reforce a higiene na comemoração do Dia dos Pais neste domingo.