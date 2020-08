Sete Lagoas intensifica mutirão contra dengue para evitar superlotação em hospitais

(foto: Prefeitura de Sete Lagoas/Divulgação)

Depois de viver umnos primeiros meses do ano, aestá aproveitando o período mais frio do ano e com menos incidência da doença paraA preocupação é que umaa partir de setembro, mês em que há maior incidência de chuvas, possa causar uma corrida aos hospitais e, junto com ado município.Um dos objetivos principais é conscientizar os moradores. Isso porque, segundo o gerente do Centro de Controle das Arboviroses, Adriano Marcos,"A dengue é um dos problemas de saúde enfrentados pelo município todos os anos e, com o coronavírus, agora são dois enfrentamentos. Por isso que estamos mobilizando a população neste momento para impedir a superlotação dos hospitais e estamos realizando bloqueios de transmissão. Quando identificamos os casos, vamos ao local e fazemos uma varredura, eliminando focos e impedindo o alastramento da doença naquela área", afirmou Adriano Marcos.

De janeiro a julho deste ano a cidade registrou. Somente entre os dias 12 e 18 de abril foram 116 notificações, ou seja, 10% do total nos últimos sete meses. Na última semana foram registrados apenas cinco casos, mas, apesar da situação mais controlada, é preciso manter os cuidados e ações para impedir que a doença dê um salto com a chegada do calor, a partir de outubro.

Mutirões de limpeza estão sendo realizados desde o início de julho, num esforço que reúne várias secretarias e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE). O objetivo a ação é eliminar todos os possíveis criadouros do mosquito da dengue e reduzir os focos nos bairros mais críticos da cidade. Cerca de 160 agentes de endemias seguem de casa em casa realizando a eliminação de todo tipo de criadouro, como latas, garrafas, copos, plásticos, vasilhas, panelas, barris, lonas, além de pneus e sucatas.



Até o momento, 22 bairros já receberam as equipes: Itapuã I e II, Del Rey, Esmeraldas I e II, Anchieta, Centenário, Morro do Claro, Das Indústrias I e II, CDI, Monte Carlo, Canadá, Montreal, Olinto Alvim, Bela Vista I e II, Nossa Senhora de Lourdes, Jardim Campestre, Montreal II, Jardim Primavera I e Jardim Primavera II.



"Com as pessoas em casa, temos notado uma redução dos focos nos domicílios, mas ainda assim é importante que todo mundo vistorie os vasos de plantas e todo o quintal pelo menos uma vez por semana. Somente assim a gente vai evitar de ter uma nova epidemia da doença a partir do próximo mês e garantir a saúde da nossa população", ressaltou o gerente do Centro de Controle de Arboviroses.



SAIBA MAIS:



Casos confirmados de dengue em Sete Lagos entre janeiro e julho: 1.168



Bairros com mais casos:



JK: 51

Nossa Senhora das Graças: 42

Boa Vista: 40

Cidade de Deus: 37

Carmo I: 36

São Geraldo: 36

Centro: 35

CDI: 34

Jardim Arizona: 32

Montreal: 30

Nova Cidade: 25

Barreiro: 24

Interlagos I: 23

Luxemburgo: 23

Belo Vale I: 22

Iporanga: 22

Progresso: 21

São Francisco: 21

Canaan: 20

Jardim dos Pequis: 20

Jardim Europa: 20