COVID-19: Sete Lagoas reabre comércio após alta de 238% nos casos em um mês

Lojistas vivem expectativa de reabertura do comérico após Sete Lagoas aderir ao Programa Minas Consciente (foto: Gabriel Felice)

Nos últimos 30 dias, apesar de o comércio não essencial estar fechado e as medidas de distanciamento social estarem em vigor, Sete Lagoas, município da Região Metropolitana de Belo Horizonte, viu os casos confirmados de COVID-19 dispararem 238%, passando de 296 confirmações em 4 de julho para 1.001 nesta quarta-feira (5). Agora, a cidade vive a expectativa da reabertura das lojas em virtude de o município ter sido readequado dentro do programa Minas Consciente, deixando de pertencer à macrorregião de Belo Horizonte.





Se os números se confirmarem, o total de lojas fechadas na cidade pode chegar a 17% de um universo de 9 mil empresas. Pelas ruas do Centro, principalmente, muitas lojas se encontram com placas passando o ponto ou de imobiliárias, para alugar ou vender. De acordo com o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) local, Geraldir Carvalho, o alívio da reabertura às vésperas donão deve ser motivo de ampla comemoração. Isso porque, segundo ele, 300 empresas de Sete Lagoas já entraram com pedido dena Junta Comercial e a estimativa da CDL é de que outras 1,2 mil sigam o mesmo caminho.Se os números se confirmarem, o total de lojasna cidade pode chegar a 17% de um universo de 9 mil empresas. Pelas ruas do Centro, principalmente, muitas lojas se encontram compassando o ponto ou de imobiliárias, paraou





“A expectativa [da reabertura] é sempre positiva. Fizemos muitos esforços para transformar Sete Lagoas em microrregião, mas infelizmente muitos [empresários] não irão reabrir agora”, lamentou Carvalho.





Total de lojas fechadas na cidade pode chegar a 17% de um universo de 9 mil empresas (foto: Gabriel Felice) encerramento das atividades destas empresas trouxe outro problema para a cidade: o desemprego. Levantamento da CDL aponta para pelo menos 1,3 mil postos de trabalho a menos nestes últimos três meses em razão da pandemia do coronavírus. dasdestas empresas trouxe outro problema para a cidade: o. Levantamento da CDL aponta para pelo menos 1,3 mil postos de trabalho a menos nestes últimos três meses em razão dado





Tanto o presidente da Associação Comercial e Industrial de Sete Lagoas, José Roberto da Silva, quanto Carvalho concordam que os empresários da cidade só devem se reerguer da pandemia no próximo ano. “Esse é um ano perdido. Em 2020 os comerciantes irão trabalhar apenas para sobreviver. Muitos nem devem chegar ao fim do ano. Mas a reabertura será importante pelo menos para garantir a manutenção dos empregos”, afirma José Roberto.





Novos leitos são abertos





Nesta quarta-feira dez novos leitos de UTI foram abertos no Hospital Municipal, que agora conta com 31 leitos exclusivos para atender casos graves da doença. Em menos de um ano a estrutura de alta complexidade da cidade saltou de 23 para 68 leitos de UTI. Destes, 54 podem ser disponibilizados para pacientes com COVID-19.





“Durante todo este tempo [de pandemia], outros dez leitos que foram entregues anteriormente nunca foram ocupados. Mesmo com a subutilização, quando nunca ultrapassamos 30% de ocupação, a estrutura foi ampliada”, ressaltou nesta quarta-feira o secretário municipal de Saúde, Flávio Pimenta, durante a inauguração dos leitos.





A estrutura será mantida após a pandemia, garantiu o prefeito Duílio de Castro (Patriotas). “Há um ano a estrutura de UTI do Hospital Municipal e do Nossa Senhora das Graças era de apenas 23 leitos e o índice de ocupação superava os 90%. Muitas vezes não era possível salvar vidas. Agora temos 68 unidades, aumentamos em 200% os leitos para atendimentos de COVID e outras doenças”.





Contratação emergencial





A Secretaria Municipal de Saúde está com 40 vagas abertas para contratação de profissionais técnicos em enfermagem para trabalhar diretamente com os pacientes internados com COVID-19 no Hospital Municipal. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, divididas em plantões de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso, nos períodos diurno e noturno. A remuneração de salário-base será informada na seleção e terá acréscimo de 20% de insalubridade. Quem tiver interesse basta enviar o currículo para o e-mail rhsaude.setelagoas@gmail.com.





COVID-19 em Sete Lagoas





De acordo com o boletim epidemiológico divulgado nesta quarta-feira pela Secretaria de Saúde de Sete Lagoas, a cidade registrou um aumento de 2,32% no número de notificações de pessoas com sintomas gripais nas últimas 24 horas, chegando a 7.660 suspeitos desde o início da pandemia. Atualmente, 1.554 pessoas estão sendo monitoradas diariamente pela Vigilância Epidemiológica municipal e outras 1.517 já tiveram o monitoramento concluído. São 181 pessoas diagnosticadas com sintomas leves de COVID-19, em isolamento domiciliar, e 793 já curadas da doença.





A cidade rompeu a marca de 1 mil casos, chegando a 1.001 registros positivos de coronavírus, com 27 confirmações nas últimas 24 horas, sendo 13 mulheres e 14 homens. Um novo óbito foi confirmado: é uma paciente de 85 anos que estava internada no Hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG). Com esse registro, Sete Lagoas chega a 17 óbitos confirmados desde o início da pandemia.