Após interdição de fiscais, juiz libera leitos de UTI em Coronel Fabriciano

(foto: Reprodução Google Maps) Covid e clínicos do Hospital José Maria Moraes. A Prefeitura de Coronel Fabriciano declarou, em nota, que as demandas contidas no documento já estavam sendo cumpridas pelo município. O juiz plantonista Rafael Drumond de Lima, indeferiu o pedido de liminar do Ministério Público, expedida na última sexta-feira, 31, que pedia o fechamento dos leitos da leitos de UTIe clínicos do Hospital José Maria Moraes. A Prefeitura de Coronel Fabriciano declarou, em nota, que as demandas contidas no documento já estavam sendo cumpridas pelo município.

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) havia determinado o fechamento dos leitos de UTI na última sexta-feira, 31, após fiscalizar as instalações e concluir que havia problemas nos aparelhos de hemodiálise e falta de antibióticos.



A Vigilância Sanitária recomendou que todos os pacientes internados nos leitos de terapia intensiva deveriam ser transferidos para outros hospitais.





Em sua decisão, porém, o magistrado garante o funcionamento pleno do hospital, pois ''o Hospital Dr. José Maria Morais, adquiriu 03 máquinas de hemodiálise na semana que se passou, aguardando apenas a entrega das mesmas'', afirmou em nota divulgada pela prefeitura do município.





Confira as notas da Secretaria de Estado de Saúde e da prefeitura de Coronel Fabriciano:





Secretaria de Estado de Saúde





"A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) informa que nos dias 2/6, 29/6 e 30/7 foram realizadas inspeções da Vigilância Sanitária (VISA) no Hospital José Maria Moraes (HJMM), em Coronel Fabriciano. Na ocasião foram encontradas inconformidades em relação aos leitos de UTI e o Hospital foi notificado a providenciar as devidas adequações.



Desta forma, visando reduzir os riscos aos pacientes, foram interditados, cautelarmente, os leitos de UTI, obedecendo as recomendações da Vigilância Sanitária e da Central de Regulação de Leitos, que orientou ao HJMM a fazer o cadastro do laudo de transferência de todos os pacientes em leitos de UTI para outros hospitais de referência, até a regularização do serviço, objetivando garantir a assistência integral e universal desses pacientes.



Ressaltamos que a interdição cautelar diz respeito tão somente às internações em leitos de Terapia Intensiva, ou seja, os demais atendimentos do HJMM continuam sendo realizados à população normalmente."





Prefeitura de Coronel Fabriciano





"O Juiz plantonista Rafael Drumond de Lima, indeferiu o pedido de liminar do Ministério Público que pedia a interdição dos leitos de UTI Covid e clínicos do Hospital Dr. José Maria Morais. A decisão do Magistrado ao prolator a sentença garante o funcionamento pleno do hospital.



As determinações contidas na decisão já vinham sendo cumpridas pelo município e, que inobstante a dívida do Estado de Minas Gerais na órbita de R$ 12 milhões de reais só com o Hospital Dr. José Maria Morais, adquiriu 03 máquinas de hemodiálise na semana que se passou, aguardando apenas a entrega das mesmas.



Defendemos que faltou bom senso em entender que com o aumento da demanda em relação ao combate à pandemia, o município e todos nós ficamos sujeitos a eventos e prazos alheios a nossa vontade. A equipe do hospital é a mais completa possível para um hospital de média complexidade que não é referência em nefrologia, atualmente o hospital conta com dois nefrologistas do mais alto gabarito.



Lamentamos o requerimento para a interdição de leitos de UTI covid e clínicos em um momento em que a necessidade extrema é de expansão, onde o Município de Coronel Fabriciano tem socorrido o Estado, triplicando a capacidade do hospital. Isso só se consegue com uma gestão séria, honesta e transparente.



Mais uma vez reafirmamos nosso compromisso em defesa da vida e da saúde do cidadão, fornecendo aos que necessitarem um atendimento humanizado."