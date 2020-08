Coronavírus: MG ultrapassa 130 mil casos confirmados; 2.891 morreram

(foto: Tulio Santos/EM/DA Press)

passou de 130 mil casos confirmados daneste domingo. No total, 132.801 pessoas já se contaminaram pelo novo coronavírus. 2.816 casos foram acrescentados nas últimas 24 horas, de acordo com boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG).Já o número de mortos saltou de 2.861 para 2.891 ou seja, 30. Entre sábado e domingo, foram 92. 120 óbitos seguem em investigação.De acordo com a pasta, são 14.250 casos dena rede pública e privada e a letalidade da doença é de 2,1%.De acordo com a pasta, 101.782 pessoas seda doença.