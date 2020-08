Coronavírus: um desafio também dentro do cérebro

Médicos como o neurocirurgião Leonardo Wendling Henriques recomendam atenção com sintomas como sonolência, dor de cabeça intensa, convulsão e confusão mental (foto: Gladyston Rodrigues/Em/D.a press)

A morte precoce do apresentador Rodrigo Rodrigues, dos canais Sportv, da TV Globo, vítima da COVID-19 aos 45 anos, provocou comoção especialmente entre a imprensa esportiva e torcedores, mas chamou a atenção também para uma consequência da doença ainda pouco estudada e cercada de dúvidas: os reflexos do novo coronavírus sobre o sistema nervoso. Enquanto especialistas no assunto notificam aumento de acidentes vasculares cerebrais (AVCs) entre os infectados, as causas desses derrames ainda é debatida, sobretudo a partir de três hipóteses, todas ligadas à principal causa dessa emergência médica: a formação de coágulos sanguíneos, que entopem veias ou artérias do corpo, prejudicando a circulação de sangue no cérebro.

Em entrevista ao Estado de Minas, o neurocirurgião Leonardo Augusto Wendling Henriques, vinculado ao Instituto Mário Penna e do corpo médico do Hospital Luxemburgo, em Belo Horizonte, explica que toda a discussão sobre como o coronavírus afeta o sistema nervoso passa um grupo de situações. “Três mecanismos possibilitam que o AVC ocorra em quem está infectado pelo novo coronavírus: a lesão do endotélio (revestimento dos vasos sanguíneos) pela infecção do vírus; o aumento de fatores sanguíneos (proteínas que podem ser alteradas pela virose) que estimulam a trombose; e estase venosa, que é a diminuição da velocidade do fluxo de sangue, o que aumenta a tendência de coagulação”, afirma o especialista.

Ainda de acordo com o neurocirurgião, é preciso cautela ao analisar esses três fatores, já que pesquisas sobre os danos provocados pela COVID-19 no sistema nervoso estão em fase inicial. “Não sabe ainda em quais desses fatores a doença interfere mais. Mas, possivelmente, os três estão associados”, pontua.

Em pesquisa realizada em abril e publicada no New England Journal of Medicine, o Departamento de Neurocirurgia do Hospital Mount Sinai, dos Estados Unidos, contabilizou cinco casos de AVC num período de duas semanas entre pacientes infectados pela COVID-19. Todos eles tinham em comum o fato de não serem idosos, parcela da população mais afetada pelos derrames.

O neurologista cooperado da Unimed-BH Paulo Pereira Christo já percebe um aumento na ocorrência de AVCs entre os mais jovens durante a pandemia. “Uma coisa interessante é que pacientes que têm derrame normalmente são mais idosos, por fatores de risco. Agora, durante a pandemia, temos visto pacientes com AVC mais jovens, alguns em vigência da infecção pela COVID-19”, diz o especialista.

Dados da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES/MG), contudo, apontam um cenário de queda no quadro geral de AVCs, no comparativo dos meses em que o estado enfrenta a pandemia e o mesmo período de 2019. Entre março e junho do ano passado, a SES registrou 1.238 mortes causadas por derrames. Neste ano, nos mesmos meses, a pasta computou 1.116 óbitos por essa causa.

ALERTAS Amigos do jornalista Rodrigo Rodrigues, do grupo Globo, afirmaram após a morte dele que o apresentador não apresentava sintomas da COVID-19 quando sofreu as complicações causadas pela trombose cerebral. Para os especialistas ouvidos pelo EM, a maneira como ocorreu a morte dele não é comum, mas é preciso que a população infectada pelo novo coronavírus fique atenta aos sinais de derrame em todo o período de manifestação dos sintomas de infecção pelo micro-organismo.

“O paciente precisa ficar atento a sintomas como sonolência, dor de cabeça muito forte, crises convulsivas e confusão mental”, enumera Paulo Pereira Christo, da Unimed-BH. O neurocirurgião Leonardo Augusto Wendling Henriques, do Instituto Mário Penna, inclui mais dois sinais: menor sensibilidade do paladar e do olfato, que podem prosseguir mesmo após os 14 dias de manifestação da virose.

