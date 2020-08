COVID-19: amostras de esgotos indicam que BH teria 850 mil infectados

Segundo os pesquisadores, os dados mais recentes indicam que os novos casos se concentram na bacia do Arrudas (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)



Mais uma estimativa do projeto-piloto Monitoramento COVID Esgotos aponta aumento assustador do índice de coronavírus nos esgotos de Belo Horizonte. Depois de análise feita nas amostras de esgoto no Ribeirão do Onça e no Arrudas, o novo boletim aponta que cerca de 850 mil pessoas já estariam infectadas pelo vírus. Os casos confirmados na localidade abrangida pelo projeto chegam a quase 20 mil.

O projeto Monitoramento COVID Esgotos é uma iniciativa conjunta da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) e do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Estações Sustentáveis de Tratamento de Esgoto (INCT ETEs Sustentáveis/UFMG), em parceria com a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA), o Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM) e a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG).





Os pesquisadores participantes no estudo reforçam que não há evidências da transmissão do vírus através das fezes (transmissão feco-oral) e que o objetivo da pesquisa é mapear os esgotos para indicar áreas com maior incidência da doença e usar os dados obtidos a partir do esgoto como uma ferramenta de aviso precoce para novos surtos, por exemplo.





O atual estudo foi feito entre 20 e 24 de julho. A análise mostra que houve 100% de presença de COVID-19 nas amostras coletadas. Esse índice tem se mostrado desde as amostragens coletadas desde 8 a 12 de junho, no caso do Arrudas, e 25 a 29 de maio, no caso do Onça.





Segundo os pesquisadores, os dados mais recentes indicam que os novos casos se concentram na bacia do Arrudas, com números estimados em cerca de 700 mil nela. Já na bacia do Onça, a população estimada de infectados tem se mantido estável nas últimas quatro semanas epidemiológicas.





"Embora as estimativas de população infectada das últimas semanas tenham sugerido que a curva epidêmica em Belo Horizonte possivelmente estaria atingindo um platô, a população infectada estimada na semana epidemiológica apresentou aumento expressivo em relação à semana anterior, alcançando o valor de cerca de 850 mil pessoas. Esse resultado surpreendeu novamente os pesquisadores envolvidos no estudo", diz a pesquisa.





Os estudiosos também alertam que a capital mineira deve manter as políticas de controle da doença nos próximos meses: "Mesmo diante de incertezas nas estimativas efetuadas, os dados apresentados neste boletim indicam tendência de agravamento da pandemia em Belo Horizonte desde a semana epidemiológica 25, e que medidas de prevenção e controle para redução da disseminação do vírus devem ser mantidas, pois podem ocorrer novos picos caso tais medidas sejam flexibilizadas".