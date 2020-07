Ônibus lotado durante a pandemia? Saiba como denunciar em BH

Move Metropolitano circula em BH com passageiros em pé (foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press)



Para evitar o contágio do novo coronavírus, especialistas ligados à saúde alertam que distanciamento social é fundamental. No entanto, essa medida é difícil de ser cumprida no transporte público. Em Belo Horizonte, mesmo durante a pandemia, o transporte de passageiros em pé é permitido.









reclamações por meio do fale conosco no portal da PBH





avaliar as viagens do transporte coletivo. Segundo a BHTrans, isso ajuda a melhor direcionar as equipes de fiscalização. Os passageiros também podem usar o PBH APP para





aglomerações não têm solução. Na última sexta-feira (24), o prefeito Alexandre Kalil (PSD) assinou acordo com Ministério Público de Minas Gerais e BHTrans para aumentar a circulação de coletivos e amenizar concentração de passageiros no transporte público. Apesar disso, Kalil disse que





Fiscalização dos ônibus

Aglomeração dentro dos ônibus não tem solução, segundo Kalil (foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press)

De acordo com a BHTrans, desde o início do isolamento social, em 17 de março, com as decisões sobre as medidas preventivas à disseminação da COVID-19 no transporte coletivo por ônibus do município, até o último dia 23 foram aplicadas 8.471 autuações aos consórcios por descumprimento das diretrizes.





“Diariamente, os agentes da BHTrans monitoram e fiscalizam todas as estações de ônibus da capital e em pontos de observação ao longo dos itinerários das linhas para garantir o cumprimento do decreto municipal 17.362 que estabelece os procedimentos que devem ser seguidos pelas concessionárias do serviço de transporte público por ônibus. A fiscalização também é feita por meio das câmeras do COP. Além disso, todos os dias a operação do sistema é analisada e, havendo necessidade, são feitas adequações para o dia seguinte”, informou a BHTrans.





Permissão por decreto

Os ônibus voltaram a ter autorização para que passageiros sejam transportados em pé mesmo durante a pandemia a partir do decreto municipal 17.362 , de 22 de maio, que diz:





“Poderá haver o transporte de número limitado de passageiros em pé, variando de acordo com o tipo de veículo:

I – máximo de vinte passageiros em pé, para o ônibus articulado Move;

II – máximo de dez passageiros em pé, para o ônibus convencional e padrão Move;

III – máximo de cinco passageiros em pé, para o miniônibus.”