Vôlei no Buritis e funk no Barreiro furam quarentena em BH

(foto: Reprodução/Redes Sociais)



O isolamento social, medida apontada por especialistas da área da saúde como fundamental para conter o avanço do novo coronavírus, não tem sido respeitado por parte da população. Em Belo Horizonte, somente neste fim de semana, aglomerações foram registradas tanto no Barreiro quanto no Bairro Buritis, na Região Oeste da capital.









Na Pista do Barreiro, dezenas de crianças e adolescentes se reuniram para a “batalha do passinho” na última sexta-feira. Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver o desrespeito ao distanciamento social e às medidas sanitárias, como o uso de máscara facial.





A produtora cultural Letícia Fox, que promove batalhas de MCs no local, denunciou a situação pelo Instagram e disse que os responsáveis pela aglomeração “colocaram a mão na consciência” e não vão repetir o ato.





No fim da tarde de sexta, contudo, jovens usaram essa mesma rede social para postar Stories com novas imagens de aglomeração no local.

Fiscalização

A Prefeitura de Belo Horizonte prometeu, em 19 de junho , que iria endurecer a fiscalização da Guarda Municipal com apoio da Polícia Militar.









De 29 de junho até este domingo, segundo a Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção, 8.132 denúncias já foram recebidas. Dessas, 2.959 foram encaminhadas à PM.

Denuncie também pelo 190

A Polícia Militar tem orientação para coibir as aglomerações de pessoas que prejudicam o isolamento social e facilitam o contágio da COVID-19.



O comandante da PM, coronel Rodrigo Souza Rodrigues, já havia anunciado que a população pode denunciar pelo telefone 190 aqueles que desrespeitarem a orientação de distanciamento.