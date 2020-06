PBH promete endurecer fiscalização na cidade a partir do fim de semana; entenda

Kalil não descarta voltar fases no plano de retomada do comércio em BH se a população desrespeitar as medidas de isolamento social (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

"Aqueles que acham que não vão ficar doentes, os que acham que sãoe que não vão pegar doenças, não vão transmitir para seus pais, empregados e funcionários, vão serdurante o fim de semana". Foi o que disse o prefeitodurante a coletiva desta sexta-feira. Mais informações sobre a operação não foram repassadas.Ocorreu uma reunião com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a Guarda Municipal e a Secretaria de Políticas Urbanas para que, de acordo com o prefeito, a "".A partir do fim de semana, a Guarda Municipal vai passar a contar com o apoio da Polícia Militar. " Detectamos que em alguns pontos a Guarda Municipal precisa de apoio", informou Coronel Gianfranco Caiafa.O plano da administração municipal é que a Guarda Municipal continue responsável pelocom maiores aglomerações. A PMMG passa atuar nosO representante da guarda afirma que o direcionamento de operação parte das denuncias dos moradores da cidade."Uma das coisas que direcionam a atividade da guarda são as denúncias através da ouvidoria ou 156. Visitamos os estabelecimentos denunciados pelo cidadão. Em média. Isso se destina a uma parte da fiscalização", disse o Comandante da Guarda Municipal de BH, Rodrigo Sérgio Prates."Vamos ficar nas regiões periféricas", informou a PM.Sobre as denuncias de churrasco e festas em meio a pandemia, o coronel afirma: "A gente atua dentro da legitimidade. Podemos cumprir o que está no decreto. No caso de churrasco dentro de casa, não temos como impedir a aglomeração. Mas, é uma questão de cidadania", acrescentou.