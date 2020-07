COVID-19: Prefeitura contrata 'Morte' para reforçar uso de máscara

A ação da Prefeitura de Formiga, de colocar o personagem da 'Morte' para distribuir máscaras, divide opiniões na internet (foto: Prefeitura de Formiga) Prefeitura de Formiga, Região Centro-Oeste de Minas, fez uma aposta inusitada para a conscientização sobre o uso de máscaras na prevenção à COVID-19: desenvolveu uma ação lúdica com um animador se vestido de “Morte” para distribuir o equipamento de proteção na Praça Getúlio Vargas, no Centro da cidade. , Região Centro-Oeste de Minas, fez uma aposta inusitada para a conscientização sobre o uso dena prevenção à: desenvolveu uma ação lúdica com um animador se vestido de “” para distribuir o equipamento de proteção na Praça Getúlio Vargas, no Centro da cidade.



Esse não foi o primeiro personagem que chamou a atenção na cidade. Antes, teve um astronauta. A estátua do Cristo Redentor também recebeu uma máscara.



“Foi a forma que encontramos para conscientizar a população”, explica o secretário Rui Palomo Júnior.



A Câmara Municipal aprovou projeto tornando obrigatório o uso do equipamento em Formiga, entretanto, não estipulou multa para quem descumprir a norma. Esse não foi o primeiro personagem que chamou a atenção na cidade. Antes, teve um“Foi a forma que encontramos para conscientizar a população”, explica o secretário Rui Palomo Júnior.A Câmara Municipal aprovou projeto tornando obrigatório o uso do equipamento em Formiga, entretanto, não estipuloupara quem descumprir a norma.



Pelas próximas cinco semanas, novos personagens devem sair às ruas da cidade. “Estamos estudando junto com o animador. A ideia é fazer um personagem por dia de ação. Vamos elaborar um para terça-feira e deixar um suspense, porque mesmo sendo uma brincadeira tem gerado interação”, afirmou.



Paralelamente, equipes das secretarias de Saúde e de Desenvolvimento Humano distribuem panfletos e também álcool em gel.



Ação divide opiniões

Animador se veste de 'Morte' para distribuir máscaras de proteção contra a COVID-19 na Praça Getúlio Vargas, no Centro de Formiga (foto: Prefeitura de Formiga) Enquanto alguns internautas parabenizam a prefeitura pela ação, outros criticavam. “Pelo amor de Deus, isso é palhaçada, multas têm que ser aplicadas e o comércio tem que fechar! Vocês acham que todos são burros para vocês ficarem tapeando?”, comentou uma mulher na postagem feita na página oficial do governo.



“Pelo menos é mais uma tentativa de conscientização da população. Tenha certeza que algo de bom foi feito”, postou outro internauta.



Para o secretário, o retorno tem sido mais positivo, apesar de algumas críticas. “Estávamos vendo algumas rejeições da população com o uso de máscara, não estavam respeitando a orientação dos fiscais. A partir desta ação, com animador, com microfone, brincando, passamos a ter mais adesão. As pessoas ficam com vergonha e usam”, comenta.



Os fiscais auxiliam nas orientações e também na organização de filas em bancos e lotéricas, por exemplo.

Casos de COVID-19 na cidade

Desde o início da pandemia, a Formiga registrou 2877 notificações suspeitas do novo coronavírus. Deste total, 158 foram confirmadas e quatro óbitos registrados. Um surto também ocorreu na penitenciária - só lá, foram 11 confirmações a partir de testes e outras 29 a partir de diagnóstico clínico.



O secretário de Desenvolvimento Humano atribui o número de confirmações, quando comparado às outras cidades da região, a uma maior testagem: “Somos uma das cidades que mais testa. Se está testando mais, a gente passa a encontrar mais pessoas infectadas”.



Segundo ele, a partir dos testes em massa é possível identificar com mais facilidade o local onde há risco maior de infecção: “Observa-se que 70% a 80% são a partir de contaminação por viajantes de fora que vem para a cidade, festas particulares ou contaminação dentro do hospital, de pessoas da saúde. Não vemos muitos casos de pessoas que foram contaminadas no comércio, na farmácia, no supermercado”.





O índice considerado para avaliar a situação no município é o de utilização de respiradores - hoje em 10,6%. Ele coloca Formiga no nível 1 de atenção.