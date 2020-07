Tiradentes restringe entrada de visitantes a partir desta quinta

A Prefeitura de Tiradentes, no Campo das Vertentes, decidiu, a partir desta quinta-feira (2/7), a entrada de pessoas na cidade em função da pandemia de COVID-19.Segundo decreto editado pelomunicipal, “fica proibida entrada de pessoas, em especial visitantes, no território do município salvo por motivo de força maior.”Entre essa justificativas estão a "aquisição de gêneros alimentícios, medicamentos, produtos médicos hospitalares, produtos de limpeza e higiene pessoal"; comparecimento próprio ou como acompanhante a consultas, tratamentos e; saques e depósitos bancários; e trabalho em atividades essenciais.Em todos os casos será obrigatório o uso deprotegendo a boca e o nariz. A norma também proibea prédios e casas, exceto por seus residentes ou pessoas que estejam desempenhando atividade ou serviço essencial. A punição vai de advertência a multa, passando por embargo ou interdição de estabelecimento.Segundo a prefeitura da cidade, "haverá intensificação e extensão das barreiras sanitárias para fiscalização ainda mais rigorosa e coibir o fluxo de pessoas. A cidade estará fechada para todo e qualquer tipo de visitante. Você, morador, não convide pessoas para virem a Tiradentes, pois não serãoa entrarem no município", recomendou a prefeitura. "A administração conta com a compreensão dos, empresários e dos visitantes. E, espera em breve, poder receber a todos com segurança e muito carinho."

