Saiba por que medidas de combate à COVID-19 são vistas como ameaça à liberdade

O estudo foi feito pelo professor de marketing e psicologia da Fuqua School of Business da Duke University. A pesquisa revela que esse tipo de reação pode ser contida, caso a maneira como as autoridades comunicam recomendações fossem diferentes. De acordo com o professor, esseé desencadeado quando nosso acesso a algo é restrito."Algumas pessoas tendem a lutar contra recomendações ou restrições em níveis mais altos do que outras. Isso é visto mais naturalmente entre os adolescentes, pois reagem dramaticamente às ameaças à sua liberdade. Assim como os homens tendem a mostrar isso um pouco mais claramente do que as mulheres, e os jovens mais que os idosos", explica.

De acordo com os resultados da pesquisa, abordar essas pessoas na rua, por exemplo, pode gerar um efeito contrário. “Essa pessoa não está mais usando máscara porque decidiu que a liberdade é realmente importante para ela. Se você ameaçar ainda mais, aumentará a reação do indivíduo. Reafirmo que o potencial de resultados negativos é substancial", disse.

O especialista revela que a melhor maneira de fazer com que esses indivíduos deem ouvidos é pela comunicação com pessoas de suas redes e comunidades próximas.

Desde o dia 17 de abril, o governador Romeu Zema (Novo), sancionou um projeto de lei que obriga o uso de máscaras em Minas Gerais. A medida é válida para os profissionais que prestam atendimento em órgãos e entidades públicas, nos sistemas penitenciário e socioeducativo, nos estabelecimentos comerciais, industriais, bancários, rodoviários e metroviários. E ainda nas instituições de acolhimento de idosos, nas lotéricas e nos serviços de transporte público e privado de passageiros de competência estadual.

O governador anunciou ainda em suas redes sociais que a Polícia Militar fará a fiscalização do uso obrigatório das máscaras.

Um projeto de lei aprovado pela Câmara de Vereadores de Belo Horizonte prevê multa no valor de R$ 100 para quem descumprir a norma e andar por espaços públicos sem máscara de proteção.

O texto também estabelece que comerciantes devem impedir entrada de clientes sem máscara. Caso a medida seja desrespeitada, o estabelecimento pode perder o Alvará de Localização e Funcionamento.

Agora o documento segue para sanção do prefeito Alexandre Kalil (PSD).



*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz

Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte. A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19 Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.Nas redes sociais, a propagação da COVID-19 espalhou também boatos sobre como oé transmitido. E outras dúvidas foram surgindo: O álcool em gel é capaz de matar o vírus ? O coronavírus é letal em um nível preocupante? Uma pessoa infectada pode contaminar várias outras? A epidemia vai matar milhares de brasileiros, pois o SUS não teria condições de atender a todos? Fizemos uma reportagem com um médico especialista em infectologia e ele explica todos os mitos e verdades sobre o coronavíru s.