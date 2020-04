Coronavírus: Zema sanciona lei que obriga uso de máscaras no Estado

(foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

, Romeu Zema (Novo), sancionou o. O anuncio foi feito durante coletiva de imprensa na tarde desta sexta-feira (17).Nessa quinta-feira (16), a Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) aprovou por unanimidade o projeto de, que torna obrigatório o uso de máscaras cirúrgicas nos estabelecimentos comerciais do estado como proteção contra o coronavírus. A medida proposta terá validade enquanto durar a pandemia da doença."É uma medida de prevençãoque vai contribuir para esse nosso embate contra o corona", disse, em pronunciamento.Ele afirmou que está há seis semanas sem visitar sua cidade, Araxá. "E sem ver ninguém da minha família. Eu tenho certeza que muitas outras pessoas têm sido privadas daquilo que gostariam de fazer. Meus pais são de mais idade e eu faço questão de só estar com eles no momento adequado. Não é hora de colocar a vida de ninguém em risco. Tenho certeza que o pior já está ficando para trás e dias melhores virão".Entretanto, afirmou também que a situação atual vivida pelo estado e pelo Brasil "" toda a população. Ele disse estar preocupado. "Todos nós estamos ficando mais pobres com essa crise".