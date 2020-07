Minas participará de testes de vacina contra COVID-19

Se a vacina se mostrar eficaz, haverá transferência de tecnologia para a produção no Brasil (foto: AFP)

Minas Gerais está entre as unidades da Federação onde serão realizados testes da fase 3 da vacina contra COVID-19 criada por uma empresa chinesa. Além de Minas, os testes ocorrerão em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná e Distrito Federal, informou o governador de São Paulo, João Doria, nesta quarta-feira (1º/7).

A produção está a cargo da empresa Sinovac Biotech e será testada em 12 centros de pesquisa do país, em 9 mil voluntários. O início dos testes só depende de autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Quem vai liderar os ensaios no Brasil será o Instituto Butantan, em São Paulo.

Em Minas, os testes serão conduzidos pelo Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Fármacos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Se a vacina se mostrar eficaz, haverá transferência de tecnologia para a produção no Brasil.

Segundo informações do Instituto Butantan, a vacina contra o coronavírus desenvolvida pela Sinovac é uma das mais promissoras porque utiliza tecnologia já conhecida e amplamente aplicada em outras vacinas.



O laboratório com sede em Pequim já realizou testes do produto em cerca de mil voluntários na China, nas fases 1 e 2. Antes, o modelo experimental aplicado em macacos apresentou resultados expressivos em termos de resposta imune contra as proteínas do vírus.

Vacina de Oxford também é testada no Brasil

Também está sendo testada no Brasil uma vacina contra COVID-19 desenvolvida pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, em parceria com a farmacêutica AstraZeneca. Ela é considerada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) a mais avançada até o momento.

