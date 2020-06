Pandemia de COVID-19 cancela jogos escolares de BH

Jogos Escolares de Belo Horizonte de 2020 foram adiados devido à pandemia (foto: Tiago Ciccarini/ FEEMG) Jogos Escolares de Belo Horizonte (JEBH) comunicou, nessa quarta-feira (17), que a edição de 2020 está cancelada em decorrência das medidas de contenção do avanço do novo coronavírus (Sars-Cov-2). Segundo a direção do torneio, a proteção à saúde dos estudantes e atletas envolvidos nos jogos, além do decreto de calamidade pública no estado, anunciado em 20 de março pelo governador Romeu Zema (Novo), pesaram na decisão. A coordenação dos) comunicou, nessa quarta-feira (17), que a edição de 2020 está cancelada em decorrência das medidas de contenção do avanço do(Sars-Cov-2). Segundo a direção do torneio, a proteção à saúde dos estudantes e atletas envolvidos nos jogos, além do decreto deno estado, anunciado em 20 de março pelo governador(Novo), pesaram na decisão.









De acordo com os organizadores do JEBH, a competição tem o objetivo de fomentar a democratização e a diversificação da prática esportiva nas instituições de ensino, além de promover o intercâmbio socioesportivo e contribuir para o desenvolvimento integral do aluno.





Em 2019, no período de maio a junho, participaram dos jogos mais de 3 mil alunos de 120 instituições do estado, além de adolescentes atendidos nos centros socioeducativos e nas escolas de práticas de paradesportos em Belo Horizonte.





COVID-19 em BH

Vivendo seu pior momento desde o início da pandemia do coronavírus, Belo Horizonte registrou, até a tarde desta quinta-feira (18), 3.810 casos confirmados da doença, além de 86 óbitos, sendo eles de 42 homens e 46 mulheres. Segundo o boletim epidemiológico da Prefeitura de BH, 74.445 já notificaram a Secretaria Municipal de Saúde sobre a possibilidade de terem contraído a COVID-19.

*Estagiário sob supervisão da editora Liliane Corrêa