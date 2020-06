Governo de Minas busca parceiros para administrar Hospital de Campanha

Hospital de Campanha de Minas Gerais, instalados no Expominas (foto: Gil Leonardi / Imprensa MG) Governo de Minas publicou, na manhã desta quinta-feira (18), um edital de seleção para organizações sociais interessadas em participar da gestão compartilhada do Hospital de Campanha de Minas Gerais, instalado no Expominas, e da operação complementar ao hospital, localizada em Betim, para receber pacientes com o novo coronavírus. As propostas deverão ser encaminhadas exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico de Informações (SEI!MG), entre os dias 26 de junho e 2 de julho. publicou, na manhã desta quinta-feira (18), umde seleção para organizações sociais interessadas em participar da gestão compartilhada do, instalado no Expominas, e da operação complementar ao hospital, localizada em Betim, para receber pacientes com o. As propostas deverão ser encaminhadas exclusivamente por meio do), entre os dias 26 de junho e 2 de julho.





Polícia Militar (PMMG), o contrato da gestão terá vigência de três meses e poderá ser prorrogado enquanto durar a situação de calamidade pública do estado, decretada em 20 de março deste ano. De acordo com o documento , publicado pelo governo estadual por meio da(PMMG), o contrato da gestão terá vigência de três meses e poderá ser prorrogado enquanto durar a situação dedo estado, decretada em 20 de março deste ano.





Os valores necessários para viabilizar a estruturação, a gestão e a operacionalização de serviços de saúde no Hospital de Campanha serão aplicados em etapas, considerando a ativação de cada ala e os serviços efetivamente prestados. Ainda segundo o edital, uma comissão de acompanhamento e fiscalização fará o monitoramento mensal das despesas e resultados.

Como participar

Segundo o documento, poderão participar da seleção as entidades de direito privado sem fins lucrativos, qualificadas ou que pretendam se qualificar com organizações sociais. Depois de enviar as propostas para o governo do estado, elas serão avaliadas por uma comissão julgadora que levará em conta critérios objetivos de experiência, técnica e regularidade com as exigências descritas no edital.





Para outras informações, os interessadas em participar poderão solicitar esclarecimentos pelo e-mail: caa_hc@pmmg.gov.br

*Estagiário sob supervisão da editora Liliane Corrêa