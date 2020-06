Coronavírus: centenas de pessoas voltam a se aglomerar no Topo do Mundo neste domingo

Flagrante feito neste domingo no Topo do Mundo (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D. A Press)

Ver galeria . 22 Fotos (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D. A Press )

Sem fiscalização

A Prefeitura de Brumadinho informou que não está fazendo fiscalização, pois a Justiça, por ação movida pela Vale S/A, suspendeu o decreto que proibia acesso ao Topo do Mundo e Serra do Rola Moça.



"Todos sabem que é preciso evitar aglomeração. A Prefeitura fechou os acessos ao Rola Moça e ao Topo do Mundo, mesmo assim as pessoas insistem em invadir os espaços e não respeitar as barreiras. A fiscalização no Município era feita pela Defesa Civil que não tem poder de polícia, apenas acionava a PM em casos necessários", informou nota.



Sendo assim, o trabalho de fiscalização se torna inútil, pois não há como impedir o que não está proibido. "É preciso que as pessoas se conscientizem e evitem aglomeração em qualquer lugar.

O Município recorreu da decisão da Justiça, mas não teve retorno ainda", finalizou.

O que é o coronavírus?

Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte.



Como a COVID-19 é transmitida?





A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.

Como se prevenir?

A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19



Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia



Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.





Mitos e verdades sobre o vírus

Para saber mais sobre o coronavírus, leia também:

Piquenique, sessão de fotos, pôr do sol admirável. Centenas de pessoas voltam a seno, em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde deste domingo. Esse seria um ótimo plano, mas, parece que muitos se esqueceram que o Brasil passa por umae a recomendação é o distanciamento social. No flagrante feito pelo, é possível perceber ainda poucas pessoas usando máscaras de proteção orientada pela Organização Mundial de Saúde (OMS).Minas passou depela COVID-19 neste domingo (14). De acordo com o boletim epidemiológico, divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), foram registradas 21 mortes a mais em relação ao balanço de sábado (13). O número de casos confirmados passou para 21.381.O Mirante da Serra da Moeda ficou conhecido como Topo do Mundo por causa do restaurante que funcionou no local entre 2004 e 2018. Atualmente, ele funciona na Torre Alta Vila, que fica em Nova Lima, também na Grande BH. O estabelecimento está fechado desde o início da pandemia.A aglomeração no local é formada por pessoas de todas as idades, deaté. Alguns preferem ficar dentro dos carros.Uma cena muito parecida foi mostrada pela reportagem em. Depois disso, autoridades tiveram ciência do ocorrido e interditaram o local. O terreno é particular, mas passou a ser vistoriado pela Prefeitura de Brumadinho para evitar que novas aglomerações ocorressem durante a pandemia Ainda em abril, novas medidas de segurança foram adotadas "De acordo com o Decreto Municipal nº 71/2020 de 28 de abril, a Prefeitura de Brumadinho proíbe a entrada de veículos e de pessoas em pontos turísticos do município como o Topo do Mundo, o Mirante da Serra do Rola Moça e a Cachoeira da Jangada, em casa Branca", informou nota enviada pela prefeitura em 27 de abril.Os acessos forampela Secretaria Municipal de Obras comde altura. Neste domingo, o EM flagrou parte da estrutura aberta por onde as pessoas se aproveitaram para passar.

Gráficos e mapas atualizados: entenda a situação agora

Vitamina D e coronavírus: o que já sabemos

Coronavírus: o que fazer com roupas, acessórios e sapatos ao voltar para casa

Animais de estimação no ambiente doméstico precisam de atenção especial

Coronavírus x gripe espanhola em BH: erros (e soluções) são os mesmos de 100 anos atrás

Vídeo: coronavírus, quando isso tudo deve acabar?