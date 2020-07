Incêndio assusta furões da quarentena no Topo do Mundo

(foto: Alexandre Gusanshe/EM. D. A. Press) incêndio no início da tarde deste domingo (19), na Serra da Moeda, provocou fuga dos “furões” do distanciamento social que resolveram se arriscar na localidade conhecida como Topo do Mundo. As labaredas altas, segundo o Corpo de Bombeiros, foram controladas, mas fizeram com que parte dos turistas saísse. Um grupo, porém, voltou ao local e outros apareceram não só para ver o estrago provocado pelo fogo, mas também para contemplar a bela vista. Umno início da tarde deste domingo (19), na, provocou fuga dos “furões” do distanciamento social que resolveram se arriscar na localidade conhecida como. As labaredas altas, segundo o, foram controladas, mas fizeram com que parte dos turistas saísse. Um grupo, porém, voltou ao local e outros apareceram não só para ver o estrago provocado pelo fogo, mas também para contemplar a bela vista.



Ver galeria . 21 Fotos Duas viaturas dos bombeiros estiveram no local, em Nova Lima, para controlar as chamas (foto: Alexandre Gusanshe/EM/D. A.. Press ) Duas viaturas dos bombeiros, incluindo um caminhão, estiveram no local. Os militares foram apoiados por brigadistas do condomínio Retiro do Chalé e da Associação Mineira de Defesa do Meio-Ambiente (AMDA), além de membros da brigada Carcará e da Defesa Civil de Brumadinho. Ao todo, pelo menos 30 pessoas trabalharam para conter as chamas. As ações de rescaldo prometem entrar noite a dentro.



Um incêndio assustou os 'furões' da quarentena neste domingo, no Topo do Mundo, em Nova Lima. Bombeiros foram acionados para conter as chamas pic.twitter.com/TwgH7uCf5L %u2014 Estado de Minas (@em_com) July 19, 2020 Pelas informações iniciais, o fogo começou na beira da estrada que liga a BR-040 a condomínios e localidades da região, já na descida em direção o Retiro do Chalé. A origem do incêndio ainda é desconhecida.



No Topo do Mundo havia um restaurante de mesmo nome bastante concorrido, que foi fechado antes das medidas de restrição ao funcionamento de setores da economia par acontenção da propagação do novo coronavírus. As próprias margens da rodovia que passa pelo local e leva à comunicades como Córrego do Feijão foram isoladas, mas as placas de metal não resistiram muito tempo e atualmente muitas pessoas vistam o local, principalmente nos fins de semana.



Matéria ainda em atualização