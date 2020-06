Polícia acaba com a 'farra' dos furões da quarentena no Topo do Mundo

Nem os tapumes instalados no acesso ao mirante são capazes de conter os furões da pandemia (foto: Alexandre Guzanshe/EM-DA Press)

A Polícia Militar e a Defesa Civil de Brumadinho dispersaram, nesta tarde, uma verdadeira multidão que, contrariando todas as recomendações das autoridades sanitárias, ocupavam neste domingo o mirante conhecido como "Topo do Mundo", na Serra da Moeda.

O local já se tornou ponto de encontro dos "furões da quarentena", que promovem aglomerações a cada fim de semana ou feriado, de forma recorrente, derrubando as barreiras metálicas instaladas pela Prefeitura de Brumadinho, na tentativa de evitar as aglomerações. Todas as pessoas foram avisadas e tiveram que deixar o local após a chegada dos agentes de segurança.

Nas últimas 24 horas, foram confirmadas 17 mortes e registrados 1.775 novos casos de COVID-19 em Minas. Com esses números, o estado chega a 899 mortes no total, de acordo com o boletim epidemiológico, divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde, neste domingo (28). O balanço aponta que são 42.741 diagnósticos positivos para a doença desde a chegada da epidemia ao Estado.

A velocidade de contaminação do coronavírus acendeu o sinal de alerta levando o governo do estado tomar medidas drásticas em todo o estado para conter a a expansão da doença. Também as prefeituras da Capital e de Contagem retrocederam nas medidas de flexibilização na a partir de amanhã.

Mesmo com todos os alertas, inúmeras pessoas insistem em visitar o local, se onde se tem uma das vistas mais bonitas da região metropolitana. O Mirante da Serra da Moeda ficou conhecido como Topo do Mundo por causa do restaurante que funcionou no local entre 2004 e 2018.



A aglomeração no local é formada por pessoas de todas as idades, de crianças a idosos. Alguns preferem ficar dentro dos carros. A aglomeração já chamava a atenção desde abril, quando a Prefeitura de Brumadinho decidiu interditar o local. Apesar de se tratar de terreno particular, o município passou a vistoriar a área na tentativa de novas aglomerações durante a pandemia.

