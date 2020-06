(foto: Prefeitura de Ipatinga/Divulgação)



Com números de ocupação de leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) em alerta máximo e com o aumento no número de casos confirmados e mortes, Ipatinga, cidade polo do Vale do Aço, tenta frear o avanço da COVID-19 com reforço na realização de testes rápidos. O município, desde esta quinta-feira (25), passou a realizar os exames na casa das pessoas.





Para tentar barrar o avanço do novo coronavírus, a Prefeitura de Ipatinga informou que realizará bateria de testes rápidos em domicílio com objetivo de zerar o número de pessoas notificadas como suspeitas de coronavírus e que aguardam para uma checagem definitiva. No sábado (27), o município pretendia realizar média de 180 exames.





Segundo a prefeitura, todo paciente que for notificado como caso suspeito para a COVID-19 receberá na unidade básica de saúde um agendamento com o dia para realização do teste e também os seus dados cadastrais.