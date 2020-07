Turistas voltam a burlar decreto e derrubam tapumes para ir ao Topo do Mundo

Ponto de lazer para praticantes de voo livre, o ponto turístico foi interditado pela prefeitura de Brumadinho no fim de abril (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Tradicional ponto turístico da Região Metropolitana de Belo Horizonte, o local que ficou conhecido como Topo do Mundo voltou a receber dezenas de turistas na tarde deste sábado. Mesmo com os riscos de contaminação por causa da pandemia provocada pelo novo coronavírus, os visitantes insistiram em burlar a determinação das autoridades de saúde e foram ao local para ver o pôr do sol e fazer fotos. Mais uma vez, as barreiras de metal instaladas pela Prefeitura de Brumadinho - para impedir a passagem até o cume - foram destruídas, com invasão em massa das pessoas que se arriscaram a ir ao local.