Briga entre traficantes em festa, em Ibirité, termina com um morto

A polícia civil de Ibirité procura um homem, supostamente um traficante, que matou, na madrugada deste sábado, num sítio na Zona Rural da cidade, Luiz Felipe Ribeiro, de 23 anos, que segundo testemunhas, também comercializavaO crime pode levar, ainda, à apuração do derrame de dinheiro falso na região. O assassinato aconteceu por volta de 3h. Segundo uma testemunha, mesmo durante a pandemia do coronavírus, Luiz estava em umapara vender drogas.Ele teria sido abordado por um homem, que viria a ser seu assassino, que lhe disse que também estava ali para traficar. Os dois acabaram discutindo e entrando em luta. Depois da briga ter sido apartada, o homem saiu da festa, enquanto Luiz permaneceu.Algunsdepois, o homem reapareceu armado com um revólver e atirou contra Luiz duas vezes, no rosto e no peito, fugindo em seguida.