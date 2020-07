Suspeito de homicídio é capturado na zona rural de Araçuaí, no Vale do Mucuri

Delegacia de Araçuaí (foto: Luiz Ribeiro/EM/D.APress)

A Polícia Civil de Araçuaí, no Vale do Mucuri, esclareceu, ao prender um homem de 36 anos, um assassinato ocorrido em 14 de junho por motivo fútil.





Em um bar, no distrito de Engenheiro Schinoor, zona rural de Araçuaí, o acusado de ser o matador teria discutido com um homem de 33 anos e teria o matou com um tiro, fugindo em seguida.





No entanto, o acusado pelo crime teria ameaçado o adolescente de morte, o empurrado e, em seguida, atirado contra a vítima, que teve morte imediata. O homem montou na motocicleta e fugiu.





Desde então, a polícia iniciou uma busca pelo suspeito na região. Capturado na zona rural de Araçuaí, ele assumiu o homicídio. O delegado informou ainda que o criminoso sempre andava armado e mostrava sua arma constantemente, ameaçando os moradores do distrito.





“A prisão desse homem devolve a tranquilidade à comunidade, pois todos tinham medo dele”, diz o delegado Klipel.