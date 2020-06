Com 15,7 mil infectados pelo coronavírus em Minas, desafio é controlar retomada

Aliado a isso, a enfermidade ainda não chegou ao seu temido, agora projetado pelo governo estadual para 19 de julho. São 513 cidades de Minas com casos confirmados da, quer dizer, 60,1% das 853 municípios do estado. Na mesma toada, 126 prefeituras já registraram ao menos uma vida perdida para a pandemia.

Minas rompeu ontem a marca de 15 mil casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus: são 15.703 pessoas infectadas. Na comparação com levantamento divulgado no sábado, houve aumento de 764 diagnósticos. Já o balanço de mortes cresceu em oito: de 368 para 376. A taxa de letalidade em Minas (porcentagem dos doentes que morrem) é de 2,4%. Dos que perderam a vida, 86% apresentavam ao menos uma comorbidade, sendo hipertensão (147 pacientes), doença cardiovascular (121) e diabetes (104) as mais comuns. A média de idade dos óbitos confirmados é de 68 anos.

Em Belo Horizonte, a SES computa 59 mortes e 2.438 diagnósticos da doença. Hoje, a cidade se prepara para mais uma etapa de reabertura do comércio, que, segundo o secretário municipal de Saúde, Jackson Machado Pinto, engloba 92% dos empregos ativos na cidade. Poderão funcionar diversos estabelecimentos varejistas e atacadistas, entre lojas de calçados, de artigos de viagem, joalherias, de instrumentos musicais, tabacarias, floriculturas e de decoração. Os horários são de 5h às 17h para o atacado e das 11h às 19h para o varejo.





“O nosso maior desafio é sair com segurança: contar com adesão da população às medidas de prevenção e uso de máscara, manter o isolamento social e evitar aglomeração de pessoas em lojas e ruas”, afirma o infectologista e professor da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Unaí Tupinambás. Ele é membro do comitê montado pela prefeitura para frear o novo coronavírus.





Leitos A decisão da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) foi tomada um dia depois de a cidade registrar suas maiores taxas de ocupação dos leitos de unidades de terapia intensiva (UTIs) e enfermaria dedicados à COVID-19 desde o início da pandemia. Boletim do próprio Executivo municipal indicou que 64% das unidades de terapia intensiva estavam em uso na quinta-feira. O recorde anterior havia sido alcançado um dia antes, de 63%.





Recorde também foi observado na ocupação dos leitos de enfermaria voltados aos pacientes menos graves infectados pelo novo coronavírus. Na quinta-feira, 49% deles estavam ocupados, um ponto percentual a mais que o índice da véspera.Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.

Para efeito de comparação, quando a prefeitura anunciou a primeira flexibilização da quarentena, em 22 de maio, a cidade tinha 40% dos seus leitos de UTI ocupados: houve crescimento de 14 pontos percentuais desde então. No caso da taxa relativa às enfermarias, o aumento foi de 12 pontos percentuais: de 37% para 49%.





Apesar de o crescimento preocupar, o secretário de Saúde, Jackson Machado Pinto, garantiu que a cidade trabalha para aumentar a oferta de leitos de UTI. Segundo ele, caso haja essa melhoria, a taxa de ocupação cairia para 41% na cidade.





Voltam hoje em BH 11 setores

Começa hoje em Belo Horizonte nova etapa de reabertura do comércio. Com a chamada Fase 2 – que tem início às 5h para o comércio atacadista e às 11h para o varejista – a prefeitura (PBH) vai contemplar 5.323 empresas e 8.137 microempreendedores individuais (MEIs). Essas atividades representam cerca de 15 mil empregos formais no município.





Poderão abrir as portas lojas de artigos usados (desde que já permitidos pela prefeitura); artigos esportivos, de camping e afins; artigos de uso pessoal (calçado, joalheria, relojoaria, souvenir, bijuteria, artesanato e de viagem); plantas, flores e artigos para animais (exceto comércio de animais vivos); bebidas (sem consumo no local da venda); instrumentos musicais e acessórios; objetos de arte e decoração e tabacaria (sem consumo no local da venda), armamentos e lubrificantes.





No varejo, o funcionamento será das 11h às 19h das segundas às sextas-feiras, e das 9h às 19h nos fins de semana e feriados. No atacado, a abertura será das 5h às 17h diariamente. Com a inclusão desses estabelecimentos na flexibilização da quarentena, somada aos que já estavam em funcionamento nas fases 1 e de controle, cerca de 89,6% das atividades privadas em Belo Horizonte estarão autorizadas a funcionar, representando a retomada de 91,9% dos empregos, ainda de acordo com a PBH.





“Estamos arriscando no momento adequado, em um momento em que a gente tem uma estrutura hospitalar ainda robusta, que pode acolher essas pessoas que vão precisar de um CTI ou de enfermaria. Nosso SUS (Sistema Único de Saúde) tem uma equipe médica muito completa. É um dos melhores do Brasil”, pontua Unaí Tupinambás. “Caso a gente observe um aumento de casos, podemos voltar atrás, até mesmo determinar o lockdown (fechamento total) da cidade”, completa.