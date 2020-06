COVID-19 em Minas: saiba onde foram registradas mortes neste domingo

Minas Gerais registra 376 mortes por COVID-19, a infecção causada pelo novo coronavírus (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

Minas Gerais computa 376 mortes por COVID-19, conforme o último levantamento da Secretaria de Estado de Saúde. Em comparação ao boletim de sábado, houve aumento de oito óbitos.

Neste domingo, a pastade Araxá (Alto Paranaíba), Fervedouro (Zona da Mata), Uberlândia (Triângulo Mineiro), Manhuaçu (Zona da Mata), Muriaé (Zona da Mata), Extrema (Sul), Juiz de Fora (Zona da Mata) e Belo Oriente (Vale do Rio Doce).

Morreram cinco homens e três mulheres. Dessas pessoas, seis estavam abaixo da idade de maior risco, ou seja, não eram idosos. Além disso, quatro apresentavam alguma comorbidade, enquanto outros quatro não há informações sobre histórico de outra doença.

No quadro geral, são 513 cidades mineiras com casos confirmados: 60,1% dos 853 municípios do estado. Na mesma toada, 126 prefeituras já registraram ao menos uma vida perdida pela COVID-19.

A taxa de letalidade em Minas (porcentagem dos doentes que morrem) é de 2,4%. Dos que perderam a vida, 86% apresentavam ao menos uma comorbidade, sendo hipertensão (147 pacientes), doença cardiovascular (121) e diabetes (104) as mais comuns. A média de idade dos óbitos confirmados é de 68 anos.

Entre os 15.703 casos confirmados, 8.697 ainda são ativos: pessoas que ainda apresentam sintomas da doença. Ao mesmo tempo, 6.630 pessoas já se recuperaram. Do total, 56% são homens e 44% mulheres.

Em Belo Horizonte, a SES computa 59 mortes e 2.438 diagnósticos da doença.