Entidade promove serenata virtual para agradecer doações

Serão 10 apresentações musicais, sendo uma a cada semana. "Convidamos músicos que já fazem parte dessa rede de amigos do Novo Céu e que trazem consigo uma riqueza de influências musicais: do rock, pop, MPB, música clássica, caipira, blues, samba para agradar essa rede diversa que o Novo Céu tem", conta.

As apresentações variam de plataforma e rede social. A atração musical é sempre revelada durante a semana, por meio das redes sociais da instituição. Nesta quarta-feira (6), será realizada uma apresentação ao vivo do multi instrumentista

No próximo sábado (9) a instituição entrou em parceria com o grupo mineiro Coração Palpita. Ás 15h o grupo se apresentará no Youtube, também em forma de live, para arrecadar doações.





O Novo Céu é uma organização social que há 28 anos tem a missão de valorizar e cuidar da vida de crianças, adolescentes e adultos com paralisia cerebral em situação de vulnerabilidade social que moram na instituição. Nestes anos todos, a casa se mantém com a ajuda de voluntários e doadores que contribuem para que os assistidos recebam diariamente os cuidados de uma equipe multidisciplinar, formada por psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, farmacêuticos, dentistas, assistentes sociais, nutricionistas, pediatras, enfermeiros e cuidadores de ala e todo o corpo de profissionais necessários à sua manutenção.

O que é o coronavírus?

Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte.

Como a COVID-19 é transmitida?





A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.

Como se prevenir?

A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19





Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia



Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal





Mitos e verdades sobre o vírus





Para saber mais sobre o coronavírus, leia também:

Para doar para obasta entrar em contato pelo númeroou pelo site https://novoceu.org.br/. Além de máscaras e álcool em gel, a instituição está precisando de fraldas geriátricas tamanho M e seringas de 2 ml.

Gráficos e mapas atualizados: entenda a situação agora

Vitamina D e coronavírus: o que já sabemos

Coronavírus: o que fazer com roupas, acessórios e sapatos ao voltar para casa

Animais de estimação no ambiente doméstico precisam de atenção especial

Coronavírus x gripe espanhola em BH: erros (e soluções) são os mesmos de 100 anos atrás

Vídeo: coronavírus, quando isso tudo deve acabar?