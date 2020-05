Coronavírus: jornalistas desenvolvem memorial on-line para vítimas da doença

(foto: Divulgação/Inumeráveis ) história, uma escalada de dor, uma trajetória com muitos personagens. E, para registrar em narrativas as perdas provocadas pela pandemia do novo coronavírus, nasce o projeto Inumeráveis. De acordo com os idealizadores, o grande desafio é "reverter a lógica fria pela qual a pandemia está sendo tratada no Brasil". Por trás de cada número há uma, umaE, para registrar em narrativas as perdas provocadas pela pandemia do novo, nasce o projeto. De acordo com os idealizadores, o grande desafio é "reverter a lógica fria pela qual a pandemia está sendo tratada no Brasil".





SAIBA MAIS 15:13 - 06/05/2020 CDL/BH vai doar cestas básicas às gestantes do Sofia Feldman

15:04 - 06/05/2020 Presos sete acusados em operação contra quadrilha de saidinha de banco

14:16 - 06/05/2020 Profissionais de saúde poderão se deslocar gratuitamente por BH Inumeráveis é dedicado à memória das vítimas da doença. O memorial surge com a missão de valorizar, em forma de registros históricos, cada uma das vidas perdidas em função da pandemia do coronavírus no país. Trata-se de uma obra colaborativa para não deixar que as vidas perdidas se tornem apenas estatísticas. é dedicado à memória das vítimas da doença. Osurge com a missão de valorizar, em forma de registros históricos, cada uma das vidas perdidas em função da pandemia do coronavírus no. Trata-se de uma obra colaborativa para não deixar que as vidas perdidas se tornem apenas estatísticas.





Uma das responsáveis pelo projeto, a jornalista Alana Rizzo conta que a ideia veio a partir da vontade de colocar rostos em lugar dos números que chocam o país. “O projeto surge através da sensibilidade de enxergar que aqueles números são, na verdade, histórias. A nossa vontade é de compartilhar quem são essas pessoas pessoas. Quem são elas e, o mais importante, o que faz elas serem especiais”, conta. “É claro que, a partir da leitura, as pessoas se sensibilizam mais com o que está acontecendo. Mas o projeto não tem viés político. A grande vontade é realmente compartilhar e valorizar as vidas que perdemos”, diz.





Alana avalia que, depois da pandemia, o luto se transformou em um sentimento maior. “Agora não é mais um sentimento de familiares e amigos próximos. Os brasileiros sentem por essas vidas”.





No site do projeto é possível acessar em forma de lista todos os nomes e histórias escritas por jornalistas e familiares. Vejam um exemplo:





"A mineira Eunice Farah era alegre. Muito alegre. Venceu uma batalha contra um câncer de laringe, com sessões de quimioterapia e bombas de medicamento, sem lamentar. Apaixonada pelo carnaval, buscava conforto e alívio na música. Ecumênica, frequentava o centro espírita às terças e, aos domingos, a igreja evangélica. A fé de dona Eunice era na vida e nas pessoas. Aos 77 anos, deu entrada no hospital com sintomas leves e não saiu mais."





Dona Eunice é uma das histórias dos 7.921 mil brasileiros que perderam a vida por causa do novo coronavírus até o início da tarde desta quarta-feira (6). O Brasil tem a maior taxa de contágio por coronavírus do mundo, segundo estudo do Imperial College de Londres. São 122 mil contaminados pelo vírus no país.





Origem

A ideia do Inumeráveis é montar uma rede voluntária de jornalistas, estudantes, escritores e contadores de história, de Norte a Sul do país, para narrar as histórias de forma sensível, pessoal e respeitosa às peculiaridades da vida de cada vítima, estimulando um processo reconfortante. As contribuições serão concentradas numa plataforma digital.





"O Inumeráveis nasce do incômodo em perceber que nas tragédias humanitárias pelas quais a humanidade passa, transformamos as vidas perdidas apenas em números e estatísticas. Pandemias, guerras, genocídios, desastres recentes como Brumadinho. Não valorizamos, não registramos a vida, a história de cada única pessoa que todos nós perdemos. Hoje temos tecnologia e um sistema distribuído que pode colaborar para termos a ambição de registrar 100% das histórias, de cada pessoa", explica Rogério Oliveira, empreendedor social e um dos idealizadores do Inumeráveis.





A plataforma digital permite duas possibilidade de colaboração: uma direcionada para jornalistas, estudantes de jornalismo e outros profissionais que queiram reportar uma história; outra para familiares e amigos que gostariam de prestar uma homenagem à vítima.





“A ideia é que todo mundo possa compartilhar. Os jornalistas através das experiências que têm passado. Das histórias que já contam no dia a dia. E os familiares também podem compartilhar. O texto depois passa por uma revisão e é postado no site”, conta Allana. “O grande propósito é compartilhar todas as histórias”.





Os voluntários serão auxiliados pela plataforma moderadora desenvolvida para captar de forma aberta e integradora os registros de histórias já realizados.





Além do memorial digital, a ideia é materializar o Inumeráveis por meio de uma instalação artística em local público e aberto ao ar livre, assim cada nome das vidas perdidas terá também seu lugar físico.





"Todos os dias ouvimos um novo número de pessoas que morreram vítimas do coronavírus no Brasil. Só que números não penetram o coração como histórias. Não há quem goste de ser número. Gente merece existir em prosa", defende Edson Pavoni, artista plástico e um dos idealizadores do projeto.





obra do artista Edson Pavoni em colaboração com Rogério Oliveira, Rogério Zé, Alana Rizzo, Guilherme Bullejos, Giovana Madalosso, Jonathan Querubina e os jornalistas e voluntários que continuamente adicionam histórias a esse memorial.



Para conhecer, acesse inumeráveis.com.br ou siga a página no Instagram Inumeráveis é umaque continuamente adicionam histórias a esse memorial.Para conhecer, acesse

*Estagiária sob supervisão do subeditor Eduardo Murta